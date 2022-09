Trentottenne denunciato per estorsione dai carabinieri

FABRIANO – I carabinieri della Compagnia di Fabriano hanno denunciato un 38enne lombardo per estorsione.

Dopo lunghe indagini informatiche sono riusciti a risolvere il caso. Vittima un 46enne di Fabriano che, un giorno, riceve una telefonata da un avvocato in servizio a Milano.

Quest’ultimo, dopo essersi presentato, comunica al fabrianese che una coppia di genitori aveva sporto querela contro di lui in quanto aveva inviato, tramite pc, materiale pedopornografico con protagonista un minorenne.

L’avvocato riferisce anche che sarebbe stato meglio non avviare un procedimento penale e che, per concludere l’iter ancor prima di iniziarlo, sarebbero serviti 500 euro di risarcimento. Cifra che il fabrianese, intimorito e preso dal panico, ha subito versato in una Postepay.

Con il passare delle ore, però, il 46enne, sapendo di non aver fatto nulla, di non aver nessun tipo di immagini nel proprio computer, ha deciso di raggiungere la caserma dei carabinieri di Fabriano, in via Dante.

Ai militari ha raccontato il fatto. Sono state avviate lunghe e delicate indagini informatiche che, nei giorni scorsi, hanno permesso di appurare che il fabrianese non aveva fatto nulla, che non aveva nessun tipo di immagini pedopornografiche nel pc e che quell’uomo che si era presentato come legale non era un avvocato. Per cui è stato identificato e nuovamente denunciato per estorsione.

