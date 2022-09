Scontro tra due auto, i feriti trasportati all’Ospedale di Torrette

POLVERIGI – I Vigili del Fuoco sono intervenuti oggi pomeriggio, alle ore 14, in via Sant’Egidio, nel comune di Polverigi, per un incidente stradale tra due auto.

Per cause in fase di accertamento i due mezzi si sono scontrati frontalmente tra loro. La squadra di Osimo ha provveduto alla messa in sicurezza dell’area dell’intervento.

I feriti sono stati invece trasportati dai sanitari del 118 al Pronto soccorso dell’Ospedale anconetano di Torrette per accertamenti.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.altrogiornalemarche.it