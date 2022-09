Nuova ondata di maltempo: un grosso albero cade su due auto in transito

JESI – L’ondata di maltempo non cessa. E questa mattina, oltre alla pioggia, c’è stato anche il forte vento. Ed i danni sono stati notevoli ovunque.

I Vigili del fuoco sono intervenuti, alle ore 12.30, in Viale della Vittoria a Jesi (AN) per rimuovere un albero di grosse dimensioni caduto sulla pubblica via.

La caduta ha interessato due auto che stavano transitando in quel momento ma, per fortuna, non ci sono stati feriti.

La squadra di Jesi ha provveduto alla rimozione dell’albero ed alla messa in sicurezza dell’area dell’intervento. Sul posto anche i sanitari del 118 e gli agenti della Polizia locale.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.altrogiornalemarche.it