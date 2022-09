Il Piano RePower della Ue e la posizione dell’Italia

Con il piano RePower Ue l’Unione Europea punta a rispondere con forza alla crisi energetica, incrementando l’utilizzo delle energie rinnovabili e al tempo stesso smarcarsi dalla dipendenza russa per quanto riguarda le fonti fossili. Vediamo nei dettagli in cosa consiste il piano RePower Ue e qual è la posizione italiana

H2 – Piano RePower UE: cos’è e come funziona

Per contrastare la crisi ambientale l'Unione Europea ha dato il via libera al piano RePower Ue con lo scopo di rispondere alla crisi energetica e di materie prime provocata dal conflitto Russia-Ucraina. Con questo piano l'Unione Europea cerca di dire addio alla dipendenza dalle fonti fossili russe (carbone e gas) entro il 2027, premendo al contempo l'accelerazione sulle energie rinnovabili, in primis l'energia solare.

Il piano Re Power Ue presenta alcuni punti chiave, tra cui:

Ricerca di fornitori alternativi alla Russia per quanto riguarda l’approvvigionamento di gas, investendo in infrastrutture per far arrivare il gas in Europa in sicurezza. Per facilitare una strategia comune è stata varata la EU Energy Platform, per permettere ai diversi paesi europei di agire assieme, coordinandosi per quanto riguarda la domanda e il trasporto del gas.

Aumentare l’utilizzo delle fonti rinnovabili: l’UE ha alzato l’obiettivo 2030 di impiego di rinnovabili come fonti primarie dal 40% al 45%, includendo non solo eolico e solare ma anche idrogeno e biometano.

L’impostazione di una nuova strategia per l’energia solare chiamata EU Solar Strategy. L’Unione Europea punta a incrementare l’utilizzo del fotovoltaico che dovrebbe arrivare a soddisfare almeno il 25% della domanda europea di energia. Per questo è stato introdotto l’obbligo di installazione, entro il 2026, su tutti i nuovi edifici commerciali e pubblici con un’area utile maggiore di 250 metri quadrati. Dal 2027 l’obbligo scatterà anche per gli edifici già esistenti, mentre per tutti i nuovi edifici residenziali i tetti solari saranno obbligatori dal 2029

H3 – La domotica e gli obiettivi dell’Unione Europea

La domotica può essere la soluzione giusta per contrastare gli sprechi di energia e di conseguenza arginare un minimo l'inquinamento. Installando nella propria abitazione impianti controllabili da remoto è possibile gestire gli impianti di riscaldamento l'inverno e di rinfrescamento nei mesi più caldi, gestire l' impianto di irrigazione oppure controllare le luci di casa.

L’Italia, come molti paesi europei, dipende dalle risorse energetiche russe ma il conflitto Russia-Ucraina ha destabilizzato, forse per sempre, i rapporti commerciali tra i due paesi, spingendo l’Italia a cercare nuovi accordi con i paesi africani, quali Congo e Algeria, per diminuire la dipendenza da Mosca.

