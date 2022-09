Continuano le truffe online, tre persone denunciate dai carabinieri

FABRIANO – Negli ultimi giorni i Carabinieri della Compagnia di Fabriano hanno scoperto due truffe.

La prima vede come vittima un 54enne di Cupramontana. Quest’ultimo, complice il particolare periodo storico, cerca del pellet per la propria stufa on line. In un sito specializzato si imbatte in un’offerta di pellet conveniente. Il bancale, infatti, costava € 500. L’uomo, dopo una veloce trattativa, effettua il pagamento sulla Postepay. Ma il pellet non arriva e della titolare dell’annuncio si sono perso le tracce. Il 54enne si reca così dai carabinieri di Cupramontana per svolgere denuncia e dopo lunghe indagini informatiche, una 26enne di Caserta, è stata denunciata per truffa.

I Carabinieri di Cerreto d’Esi, invece, hanno denunciato due uomini per truffa in concorso. Sono un trentunenne nato in Moldavia e residente in Lombardia ed un lombardo di 24 anni. Vittima un trentottenne di Cerreto d’Esi. Quest’ultimo mette in vendita, in un sito online, il proprio motorino. I due lo hanno contattato e dopo una veloce trattativa, con artifici e raggiri, pressando per terminare in pochi minuti l’operazione, ha indotto il giovane residente di Cerreto d’Esi a recarsi in uno sportello automatico per ricevere il pagamento di 1.000 euro. Purtroppo, però, quel pagamento non è mai arrivato in quanto il 38enne, invece di ricevere quella cifra, l’ha versata sulla prepagata dei due di cui si sono subito perse le tracce.

Quando si è accorto di avere mille euro in meno sul conto il trentottenne si è recato dai Carabinieri della stazione locale di Cerreto d’Esi che, dopo indagini informatiche, hanno identificato i due e li hanno denunciati per truffa in concorso.

