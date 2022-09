A Fabriano denunce e patenti ritirate dai carabinieri

FABRIANO – Nel fine settimana sono stati effettuati una serie di controlli serali e notturni da parte dei carabinieri del Norm, Aliquota Radiomobile della Compagnia di Fabriano.

In via Casoli, nelle ore serali, è stato fermato un veicolo con 3 giovani di Fabriano, di 24, 38, 38 anni a bordo del mezzo. Il guidatore 38enne aveva la patente scaduta e, per questo motivo, è stato denunciato. I militari l’hanno autorizzato a portare l’auto a casa ed hanno elevato una sanzione da 158 euro con immediato ritiro del documento.

I due passeggeri, visto l’atteggiamento sospetto, sono stati perquisiti: uno aveva poco meno di un grammo, uno poco più di un grammo di marijuana. Sono stati segnalati come assuntori.

Nel centro storico, invece, un 26enne di Fabriano è stato sorpreso alla guida in evidente stato psicofisico alterato. E’ stato sottoposto ad analisi di primo e secondo livello in ospedale. Il giovane è risultato positivo alla cocaina. Per questo motivo la patente è stata ritirata e lui denunciato per guida sotto l’effetto di stupefacenti.

