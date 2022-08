Troppo alcol e patente falsa, i carabinieri denunciano due automobilisti

FABRIANO – Proseguono i controlli dei carabinieri della Compagnia di Fabriano. Nel fine settimana, nelle sere di sabato e domenica, sono state controllate 15 autovetture e 29 persone.

Due i risultati ottenuti. Nel primo caso la pattuglia del Norm ha contestato una violazione all’articolo 186 che riguarda l’abuso di sostanze alcoliche: un 35enne del posto è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza. Fermato in via Dante, è stato sottoposto ad etilometro. L’alcol test ha dato un valore oltre 0,8 grammi su litro, quasi il doppio rispetto a quanto contente la legge.

I militari, poi, hanno denunciato un extracomunitario, residente a Fabriano, 40enne. L’uomo, fermato nella periferia della città, durante un posto di blocco, nelle ore notturne, è stato trovato alla guida di un’utilitaria con patente falsa. Una volta appurato, in banca dati, che non aveva mai conseguito in Italia l’esame per ottenere quella patente, è stato denunciato.

