Si infortuna sul Monte Conero, soccorsa dai Vigili del fuoco e trasportata in ospedale

ANCONA – I Vigili del fuoco sono intervenuti alle ore 12.45 in un percorso segnalato, chiamato Passo del Lupo, nel Monte Conero ad Ancona, per soccorrere una signora che, durante una passeggiata in quel tratto di sentiero, si infortunava ad una caviglia, non riuscendo più a proseguire il suo trekking.

La squadra di Ancona, in collaborazione con i colleghi della squadra boschiva che pattuglia il Monte Conero, il Soccorso Alpino ed i sanitari del 118 sono riusciti a trovare l’infortunata, che dopo essere stata stabilizzata medicalmente, tramite l’utilizzo di tecniche Speleo Alpine Fluviali è stata trasportata con una barella specifica per questi tipi di interventi, nel punto dov’era in attesa l’ambulanza per poi essere trasportata al Pronto Soccorso dell’ospedale anconetano di Torrette, per gli accertamenti del caso.

