Partita da Ancona la campagna elettorale di Giorgia Meloni / Video

ANCONA – La leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, oggi pomeriggio ha iniziato il suo tour elettorale da Ancona, capoluogo di una regione guidata da un suo fedelissimo – Francesco Acquaroli – e ritenuta ormai una roccaforte del suo partito.

“Non mi glorificate, è riservato a un altro”. Nel salire sul palco di piazza Cavour, davanti a una folla di sostenitori che applaudono, la Meloni ha iniziato con una battuta la sua campagna elettorale, in vista delle elezioni del 25 settembre.

Un appuntamento, quello di Ancona, seguito all’incontro di Rimini, al meeting di Comunione e Liberazione.

“Ho voluto avviare questa campagna elettorale da qui – ha poi detto la leader di Fratelli d’Italia – per ricordare che, a differenza di quello che si dice molto spesso nei salotti, nei talk, in certa stampa che parla solo a se stessa e cioè che Fratelli d’Italia non avrebbe una classe dirigente adeguata a governare la nazione, noi abbiamo dimostrato in territori, come la Regione Marche, come la classe dirigente di Fratelli d’Italia sia perfettamente in grado di dare risposte che la sinistra non è stata in grado di fornire per decenni”.

QUI SOTTO un video:

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.altrogiornalemarche.it