Nelle Marche tecnici e politici a confronto sulle politiche sociali, ecco gli appuntamenti di Forza Italia

ANCONA – Il Dipartimento Politiche Sociali Forza Italia Marche, coordinato dalla dott.ssa Alessandra Di Emidio, presenta il calendario regionale degli eventi in programma nel mese di agosto 2022.

Dal 19 al 30 agosto 2022 tutte le province delle Marche sono coinvolte in iniziative dedicate a tematiche che raccontano i disagi reali delle persone. Incontri utili per sensibilizzare ai problemi più urgenti della società, ma anche per produrre soluzioni concrete.

Tecnici, professionisti e associazioni lavoreranno per realizzare un dossier finale da presentare alle istituzioni politiche regionali e nazionali. E a settembre e ottobre in programma ancora tanti appuntamenti, con diverse tematiche da affrontare e altre città da interessare

Dai giovani in crisi all’immigrazione, dalla disoccupazione alla disabilità: sono questi i temi che il Dipartimento Politiche Sociali Forza Italia Marche si propone di portare all’attenzione dei cittadini e dei politici regionali e nazionali attraverso le imminenti iniziative in programma, nelle prossime settimane, nelle Marche.

Si parte venerdì 19 agosto 2022 a Porto San Giorgio, presso l’Hotel Caminetto (Lungomare A. Gramsci n. 365), alle ore 18,30, dove si terrà l’evento dal titolo “I disagi giovanili. Politici e tecnici a confronto.

Nel fermano di fa il punto con Forza Italia”. Si tratta di un tavolo di lavoro costituito da tecnici e professionisti, fra cui psicologi, sociologi, pedagogisti, dirigenti scolastici, associazioni a sostegno dei giovani, che si incontreranno per confrontarsi su dati, statistiche, esperienze e progetti relativi ai problemi dei ragazzi: dal bullismo al cyberbullismo e ai rischi del web, dalla dispersione scolastica alla microcriminalità. L’evento sarà riproposto – con relatori e ospiti differenti – anche a San Benedetto del Tronto all’Hotel Calabresi (Piazza C. Giorgini, Viale Marinai d’Italia 1) sabato 20 agosto 2022 alle ore 10,30 e a Pesaro martedì 30 agosto 2022 alle ore 17:00 presso la Sala del Consiglio Comunale in Piazza del Popolo.

Ancora le Politiche Sociali nell’evento in programma a Senigallia, incentrato tuttavia su una tematica differente: “Pedagogia Musicale Speciale, Servizi Socio-Sanitari e Disabilità”, questo è il titolo dell’iniziativa che si svolgerà nella giornata di lunedì 22 agosto 2022, alle ore 21:00, presso Auditorium San Rocco di Piazza Garibaldi e che offrirà proposte di cura originali e innovative sul fronte della disabilità.

Mentre a Civitanova Marche, lunedì 29 agosto 2022 alle ore 21:00, all’Hotel Miramare (Viale Giacomo Matteotti 1), a un mese dal tragico episodio di cronaca legato all’omicidio del venditore ambulante nigeriano, Alika Ogorchukwu, si affronterà il tema “Realtà migratorie e integrazione socio-lavorativa. Forza Italia ascolta le associazioni del maceratese”. Attraverso un tavolo di lavoro verranno prese in esame le problematiche che interessano molti immigrati nel nostro Paese, nel tentativo di trasformare il disagio in opportunità di integrazione sociale e lavorativa.

“Siamo molto orgogliosi di presentare il calendario con le prime cinque iniziative in programma ad agosto – ha sostenuto la dott.ssa Alessandra Di Emidio, responsabile regionale del Dipartimento Politiche Sociali Forza Italia Marche – nelle prossime settimane, verrà ulteriormente arricchito con altri incontri a cui stiamo già lavorando, che si svolgeranno nei mesi di settembre e ottobre 2022. Come pure siamo lieti – ha proseguito la Di Emidio – della presenza di un numero considerevole di politici che prenderanno parte a questi appuntamenti; tra le altre, è prevista anche la gradita partecipazione del Sen. Francesco Battistoni, coordinatore Forza Italia Marche. Noi cerchiamo delle soluzioni concrete per problemi concreti, che riguardano le persone, la società. Una società che, negli ultimi anni, ha considerevolmente cambiato volto. Dunque non solo eventi per sensibilizzare alle urgenze del territorio regionale: tecnici, professionisti e associazioni lavoreranno in sinergia per realizzare un dossier finale da presentare alle istituzioni politiche regionali e nazionali. E’ evidente che la volontà di far nascere un Dipartimento dedicato alle Politiche Sociali nelle Marche – ha infine concluso la responsabile regionale – rappresenti una chiara espressione di come, non solo Forza Italia abbia saputo interpretare i tempi che cambiano, ma di fatto essa sottolinea anche la natura moderata e di centro che da sempre anima il partito”.

