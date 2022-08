Arriva la cargo bike progettata dagli studenti del Bramante-Genga

Vimini, Murgia e Perugini: «Un innovativo strumento, unico in Italia, per Pesaro Città della Musica e Pesaro Città della Bicicletta; pronto a lanciare un messaggio di sostenibilità e creatività»

PESARO – Pesaro Città creativa della Musica UNESCO diventa itinerante, sostenibile e all’avanguardia grazie al cargo bike di Pesaro 2024, l’esclusivo progetto ideato dai ragazzi dell’I.t.e.t. “D. Bramante – G. Genga” con il sostegno dei professionisti di Urbico (bike courier urbano) e dell’Amministrazione comunale. Si tratta di una bicicletta elettrica da trasporto, dotata di un carrello componibile composto da 9 pannelli di legno e di una struttura di sostegno, pronto a trasformarsi in un palco mobile da 5 metri di lunghezza per 1,3 di profondità.

«Pesaro Città della Musica e Pesaro come Città della Bicicletta si uniscono in un unico strumento: una bici-palco completamente sostenibile, perché elettrica, con inserti in legno, e adatta a qualsiasi tipo di piccolo spettacolo da portare nei quartieri, nelle feste e nei luoghi dove c’è bisogno di ritrovarsi a parlare e raccontarsi» sottolinea Daniele Vimini, vicesindaco e assessore alla Bellezza del Comune per poi spiegare com’è nata una sinergia capace di «creare un progetto unico in Italia. L’Amministrazione ha raccolto l’input arrivato da studenti e da Urbico. Era un’idea forte, presentata con l’entusiasmo dimostrato anche dalla presenza dei giovani, in pieno agosto, al montaggio finale della bici. Cercheremo di restituire a loro e alla città lo splendido lavoro fatto, cercando di far funzionare al meglio la bici-palco e coinvolgendo tutti coloro che vorranno mettere in gioco la propria creatività».

A progettare la cargo-bike sono stati 20 studenti dell’istituto pesarese delle classi seconda, terza e quarta superiore, coordinati dal docente Armando Bottazzo che ha seguito il Pon che ha sostenuto parte delle spese di realizzazione. «Già dalla prima lezione, durante la quale i ragazzi hanno incontrato Urbico, questa bella realtà locale che ci ha sostenuto nello sviluppo dell’idea, abbiamo capito che sarebbe stato un progetto sentito e partecipato. Siamo molto soddisfatti dello straordinario lavoro fatto dagli alunni durante l’orario extra scolastico».

Un impegno che sarà premiato nelle prossime settimane, quando verrà inaugurata la bici-palco, come hanno ricordato anche Camilla Murgia, assessora alla Crescita e Marco Perugini, presidente del Consiglio comunale: «In attesa delle ultime finiture, della brandizzazione della bici pensata anche per Pesaro 2024 e della scelta di un nome identificativo organizzeremo, insieme alla scuola, una giornata di presentazione che partirà proprio dal Bramante-Genga. Racconteremo al meglio questa bella sinergia, augurandoci che la cargo-bike possa diventare la prima di una piccola flotta pesarese e la prima in Italia a lanciare un messaggio all’insegna della sostenibilità e della creatività».

