Una grande festa alla stazione di Ancona per la sosta del treno bianco dell’Unitalsi diretto a Lourdes

di MASSIMO CORTESE

ANCONA – L’attesa per l’arrivo di un treno ha un suo fascino particolare, soprattutto se le persone che lo attendono hanno un grande desiderio di esprimere la propria gioia. Se poi il convoglio che deve arrivare, sia pure per una semplice sosta tecnica, è il primo Treno Bianco Unitalsi in ritardo di centoventi minuti, dopo una pandemia durata ben due anni, è facile immaginare l’entusiasmo degli organizzatori alla vista del treno proveniente dalla Puglia.

Ma andiamo con ordine. La sosta era stata ampiamente pianificata. Il treno sarebbe dovuto arrivare alla stazione ferroviaria di Ancona alle ore 15.36, e la presenza congiunta dell’Arcivescovo di Ancona mons. Angelo Spina e del dr. Tommaso Sanna (presidente del Consiglio comunale) in rappresentanza di tutta l’amministrazione, ne sono la testimonianza. La presenza di un Gruppo Folcloristico marchigiano, i palloncini, la troupe della Rai, tante persone provenienti dalle sezioni Unitalsi di Senigallia, Jesi e Recanati, gli striscioni, l’omaggio floreale, il cero…: non si dimentichi poi il clima quasi tropicale.

Intorno alle ore 17.45 il convoglio è finalmente arrivato! Le persone che sono potute rimanere in compagnia del Presidente della Sottosezione di Ancona, Gianluigi Pasqualini, hanno manifestato la loro gioia con balli e canti. I pugliesi non erano da meno e, appena giunti, anche grazie alla complicità degli amici dei gruppi unitalsiani, la festa è iniziata.

In un immergersi di colori, dovuto ai numerosi striscioni della pace, sciarpe e magliette, sono stati consegnati al presidente della Puglia, Enzo Nigro, il Cero della Pace ( che sarà accesso a Lourdes) assieme all’omaggio floreale con annessa una preghiera scritta dagli amici marchigiani. Anche con il contributo del presidente pugliese sono riemersi i valori e l’orgoglio di appartenere alla famiglia unitalsiana ed il desiderio ad un impegno per la ripresa dei pellegrinaggi, soprattutto di quello nazionale che si svolgerà per le Marche dal 26 settembre al 2 ottobre in pullman o dal 27 settembre al 1° ottobre in aereo.

(Le fotografie sono di Stefano Sacchettoni)

