Quaranta imprenditori polacchi in visita alla Panatta

APIRO – Il territorio marchigiano è sempre un valido alleato nel marketing delle aziende ed è fondamentale per far capire dove nascono prodotti dell’eccellenza Made in Italy e Made in Marche. Lo sanno i 40 imprenditori della Catena fitness Xtreme che sono venuti in visita alla Panatta.

Gli imprenditori fanno parte della catena Xtremefitness Gyms che vanta ben 57 centri in Polonia. Quello di Xtreme è un format di grande successo: Club aperti in città di medie dimensioni, possibilità degli utenti di allenarsi in tutti i centri con un unico abbonamento, App tecnologica che permette agli utenti non solo di interagire con il proprio club ma anche accedere a sessioni di allenamento specifiche.

Questo format ha permesso alla catena di ottenere risultati importanti tant’è che sono state realizzate 20 nuove aperture durante i due anni di pandemia. La catena è oggi la seconda per ordine di importanza ed il primo franchising fitness del Paese.

Panatta ed Xtremefitness Gyms vantano una lunga collaborazione e i loro centri Xtreme sono attrezzati Panatta sia con macchinari cardiofitness che isotonici.

Łukasz Dojka e Łukasz Nowakowski, fondatori della catena, hanno scelto Panatta per molti motivi: eccellenza biomeccanica, made in Italy, più di 450 macchinari a catalogo ideali per ogni tipologia di utente, personalizzazione.

Oltre alla visita dell’azienda in Apiro, alla presentazione delle ultime novità di prodotto, La Panatta ha organizzato un vero tour immersivo nel territorio che ha toccato bellezze e bontà del territorio. Il tour si è concluso al Parco Aquatico Eldorado di Apiro, di proprietà della famiglia Panatta.

“Siamo il brand del fitness made in Italy a livello globale – dice Edoardo Panatta, Vice Presidente dell’azienda – che è attento non solo ai trend del fitness ma anche ai valori del territorio. È qui che nascono le intuizioni e le idee per creare macchinari fitness unici. Far scoprire le bellezze delle Marche ai nostri clienti è per noi un grande valore aggiunto ed ogni volta i nostri clienti hanno l’opportunità di vivere un’esperienza a 360°”.

