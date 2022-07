Novità in arrivo su Tvrs! Da lunedì in onda “Benvenuti in tv Estate”

RECANATI – Il seguito format “Benvenuti in Tv”, in onda da anni nel daytime di mezzogiorno, è pronto a partire con la nuovissima versione summer: “Benvenuti in tv Estate”!!!

La trasmissione andrà in onda in Diretta a partire da lunedì 18 luglio alle 13,40 sul canale 13 di Tvrs.

Con le telecamere della nostra tv andremo a conoscere e riscoprire le spiagge, le piazze, i borghi e le meraviglie della nostra Regione Marche, dall’entroterra alla riviera.

Protagonista: il nostro territorio e voi che ce lo racconterete in Diretta con noi ed insieme ad ospiti d’eccezione.

A condurre la trasmissione ci sarà un Team di Inviati davvero Speciali: Romina Verdinelli, Marco Zingaretti, Lino Balestra, Camilla Cataldo e Manuela Cermignani.

“Benvenuti in TV Estate” andrà in onda dal lunedì al venerdì alle ore 13.40 e per 25′ vi accompagnerà in viaggi suggestivi per poi alle ore 14.00 circa, cedere la linea alla puntuale informazione del Tg di tvrs.

Prima diretta lunedì 18 luglio, alle ore 13.40, dal lungomare Goffredo Mameli di Senigallia, condotta da Marco Zingaretti. Poi martedì Romina Verdinelli condurrà da Macerata e seguiranno Cupramontana, Sant Elpidio a Mare e Pesaro… tantissime altre località della regione verranno poi visitate fino al prossimo 31 agosto.

