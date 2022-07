Finisce fuori strada con l’auto e si schianta contro i contatori del gas di una palazzina

FABRIANO – Nel tardo pomeriggio di oggi – alle ore 19 – i Vigili del fuoco sono intervenuti in via Merloni, a Fabriano, per un incidente stradale.

Per cause in via di accertamento una persona alla guida dell’auto è uscita di strada investendo un pedone che si trovava sul marciapiede. La corsa dell’auto è poi finita contro un muretto dove erano posizionati dei contatori del gas.

La squadra dei Vigili del fuoco appena giunta sul posto ha liberato la persona dall’auto e messo in sicurezza l’area dell’intervento. Sul posto anche i sanitari del 118 e gli agenti della Polizia locale.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.altrogiornalemarche.it