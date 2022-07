Alberi caduti e crolli, molti i danni causati dall’ondata di maltempo

ANCONA – I Vigili del fuoco stanno intervenendo, dalla serata di ieri, a causa dell’improvviso temporale che si è abbattuto nelle Marche.

in provincia di Ancona circa 70 sono stati gli interventi effettuati durante la notte per alberi caduti sulle strade, per rami pericolanti e per le coperture di tetti divelti.

La maggior parte degli interventi si è concentrata nello Jesino dove stanno ancora operando diverse squadre dei Vigili del fuoco arrivati in supporto dalla Centrale di Pesaro.

La squadra di Jesi in particolare e dovuta intervenire in una struttura per anziani – in via Gramsci – a causa del crollo di alcuni pannelli di un controsoffitto che, per fortuna, non ha interessato nessun ospite.

Ma già questa mattina la situazione nella casa di riposo è tornata tranquilla. I 6 anziani che alloggiavano nelle tre stanze attigue, comunque non interessate minimamente dalle infiltrazioni, sono stati trasferiti in via precauzionale in altre camere della struttura.

L’acqua è filtrata anche nel refettorio, ragion per cui la colazione questa mattina è stata servita nelle stanze. Il personale dell’Asp e della cooperativa che gestisce il servizio della casa di riposo, anche con il supporto del personale del Comune di Jesi, ha provveduto a ripristinare il tutto, riportando la situazione alla piena normalità. Resta da ripulire l’esterno dove un albero è caduto nel cortile di ingresso e dove pioggia e vento hanno creato, come un po’ dappertutto a Jesi, caduta di rami e fogliame.

Molti interventi dei Vigili del fuoco sono ancora in atto in tutta la provincia di Ancona.

Ed anche in provincia di Macerata i Vigili del fuoco stanno intervenendo, dalle ore 21 di ieri sera, a causa delle avverse condizioni meteo che si sono abbattute sul territorio.

In particolare le zone colpite sono Morrovalle, Treia, Trodica ed il capoluogo Macerata. Sono stati 50 gli interventi fatti al momento per alberi caduti sulle strade, per rami pericolanti e coperture di tetti divelte.

In particolare una quercia di grosse dimensioni è caduta in Contrada Fontezucca, nel comune di Macerata, isolando le abitazioni della zona. La squadra di Macerata, con l’ausilio dell’autogrù, ha rimosso l’ostacolo ed ha messo in sicurezza l’area dell’intervento.

