Un autocarro si ribalta nell’area portuale di Numana

NUMANA – I Vigili del fuoco sono intervenuti oggi pomeriggio, alle ore15.30, in via del Golfo nel Comune di Numana per mettere in sicurezza un autocarro che si è ribaltato nell’area portuale.

L’autocarro stava eseguendo dei lavori e per cause da valutare da parte della Capitaneria di Porto si è rovesciato su un fianco.

Al momento non si segnalano danni a persone. La squadra di Osimo sta effettuando la messa in sicurezza in quanto il mezzo rovesciato aveva la gru sviluppata verso le barche sottostanti. Sul posto anche gli agenti della Polizia locale.

