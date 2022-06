Questa mattina una passeggiata all’alba dal Passetto al Duomo per quattrocento anconetani

ANCONA – Hanno aspettato il sorgere del sole sul mare e poi sono partiti per una passeggiata/corsa di sei chilometri dal Passetto al Duomo e ritorno.

Erano più di quattrocento gli anconetani che questa mattina alle 5 si sono ritrovati di fronte al Monumento per la prima edizione della manifestazione Ancona all’Alba, organizzata grazie alla collaborazione tra Comune, SEF Stamura, CNA e Intersport e animata dal dj Bebomix Raffaelli.

Il grande gruppo, munito di maglietta celeste con il simbolo del Passetto consegnata all’arrivo o nei giorni precedenti in occasione dell’iscrizione, alle 6 di mattina, dopo il saluto di benvenuto dell’assessore allo Sport Andrea Guidotti, è sceso lungo il viale della Vittoria, per poi percorrere Corso Amendola, via Matteotti, via Villarey, via Oddo di Biagio, via Birarelli, fino a salire alla cattedrale di San Ciriaco, tornando infine verso il Passetto, attraverso i tornanti del Duomo, via della Loggia, corso Garibaldi e, di nuovo, il Viale della Vittoria.

Al termine della manifestazione, la cui quota di iscrizione era di 8 euro per gli adulti e 5 per i bambini, ogni partecipante ha potuto fare colazione in uno dei due bar convenzionati, Miramare e Caffè Cangiani, e alcuni hanno approfittato anche per fare un bagno nella vicina spiaggia del Passetto.

Nel corso della manifestazione la Polizia Municipale ha prestato assistenza per il regolare svolgimento e per garantire il rispetto dell’ordinanza di limitazione del traffico e della sosta nelle zone interessata dal passaggio dei partecipanti.

