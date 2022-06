Osimo celebra insieme alla Lega del Filo d’oro la giornata internazionale della sordocecità aderendo all’iniziativa Yarn Bombing

OSIMO – Lo Yarn Bombing della Lega del Filo d’Oro ha colorato per il secondo anno consecutivo la città di Osimo: sono state inaugurate questa mattina le installazioni di manufatti di filato che, fino al 3 luglio, decoreranno il Palazzo Comunale, la fontana di Piazza Boccolino, il punto panoramico dei Tre Pini, il ponticello della pista ciclabile Girardengo di Campocavallo e il parco giochi della frazione di Santo Stefano.

Alla cerimonia di inaugurazione, che si è svolta presso la Fontana di Piazza Boccolino, sono intervenuti il Sindaco Simone Pugnaloni, il Direttore Tecnico Scientifico della Lega del Filo d’Oro Patrizia Ceccarani e il Presidente del Comitato delle Persone Sordocieche Francesco Mercurio, con il sostegno degli utenti, delle famiglie, dei volontari, dei sostenitori e di tanti amici dell’Ente che hanno realizzato i bellissimi manufatti di filato.

“Per il secondo anno consecutivo la Lega del Filo d’Oro ha scelto di abbracciare con grande entusiasmo il progetto globale Yarn Bombing proposto dalla rete Deafblind International per far conoscere al mondo la condizione delle persone con sordocecità e fare in modo che la società si accorgesse di loro -– dichiara Patrizia Ceccarani, Direttore Tecnico Scientifico della Fondazione Lega del Filo d’Oro Onlus – Si tratta di un’occasione di sensibilizzazione molto importante che, attraverso una meravigliosa esplosione di colore, bellezza e solidarietà, ci permetterà di aumentare la conoscenza della sordocecità e ricordare i diritti di chi non vede e non sente in tutto il mondo”.

Da sempre il “filo” ha per la Fondazione un significato molto importante: rappresenta infatti simbolicamente il “filo aureo della buona amicizia” che unisce le persone sordocieche con il mondo esterno. Questo il concetto che dal 1964 ha ispirato il nome e l’attività della Lega del Filo d’Oro fino a renderla il più importante punto di riferimento in Italia per la sordocecità e la pluriminorazione psicosensoriale.

“Attraverso questa bellissima e coinvolgente iniziativa di sensibilizzazione, promossa per celebrare la Giornata Internazionale della sordocecità, vogliamo far capire che anche noi possiamo valicare gli oggettivi limiti sensoriali imposti dalla nostra disabilità e che la nostra vita ha il diritto di essere vissuta in maniera ricca, variopinta e fantasiosa, proprio come quella di chiunque altro – sottolinea Francesco Mercurio, Presidente del Comitato delle Persone Sordocieche della Fondazione Lega del Filo d’Oro Onlus – Purtroppo la strada per il pieno riconoscimento dei diritti delle persone con sordocecità è ancora lunga, nonostante il Parlamento europeo l’abbia riconosciuta una disabilità specifica nel 2004 e l’Italia abbia adottato la legge 107/2010, che presenta però numerosi limiti e non è mai stata applicata. Per questo iniziative come lo Yarn Bombing sono di fondamentale importanza per far sentire al resto del mondo la nostra voce”.

Lo Yarn Bombing della Lega del Filo d’Oro ha anche una declinazione social, a cui tutti possono prendere parte: in occasione della Giornata Internazionale della sordocecità, il 27 giugno, basterà condividere la foto di un manufatto in filato sui propri canali social taggando la @legadelfilodoroonlus e inserendo l’hashtag #perfiloepersegno. Su Instagram, invece, basta pubblicare lo scatto fotografico di una location in cui sono presenti le installazioni oppure un angolo della propria città, caricare la GIF “per filo e per segno” (si trova cliccando l’icona degli stickers in alto a destra dello schermo, selezionando GIF, e scrivendo: perfiloepersegno), sempre taggando la @legadelfilodoroonlus e inserendo l’hashtag #perfiloepersegno. Con un gesto simbolico, si potrà sostenere la causa della Fondazione, per un futuro migliore oltre il buio e il silenzio.

LEGA DEL FILO D’ORO – Oggi la Lega del Filo d’Oro è presente in dieci regioni e segue ogni anno oltre 950 utenti provenienti da tutta Italia svolgendo le sue attività di assistenza, educazione e riabilitazione delle persone sordocieche e pluriminorate psicosensoriali nei Centri e Servizi Territoriali di Osimo (AN), Sede principale dell’Ente, Lesmo (MB), Modena, Molfetta (BA) e Termini Imerese (PA) e nelle Sedi territoriali di Novara, Padova, Pisa, Roma e Napoli.

