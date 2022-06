Al Passetto i “Via Verdi” fanno il pieno di presenze

ANCONA – Sulle note di “Diamond”, il più grande successo dei Via Verdi, che ha 35 anni come il Parco del Conero, c’erano oltre 2.000 anconetani a ballare e cantare, smartphone in mano per riprendere Remo Zito e la sua band ma anche il Passetto magicamente illuminato di verde.

Il Parco del Conero ha aperto la sua stagione estiva come meglio non si sarebbe potuto ospitando l’unica tappa cittadina del The Time Machine Tour dei Via Verdi. Il concerto organizzato dall’Ente Parco del Conero in collaborazione e con il contributo del Comune di Ancona ha chiuso l’iniziativa “Il Parco del Conero al Passetto” appuntamento multidisciplinare che fa da preludio al Festival del Parco che inizierà giovedì 23 giugno con l’Inaugurazione del Teatro del Conero a Sirolo alle 21 e si concluderà con la Festa del Parco nel weekend 8-9-10 e realizzata con il contributo di Confcommercio e Camera di Commercio.

Prima di lasciare spazio alla musica, il Presidente dell’Ente Parco del Conero Daniele Silvetti dal palco ha dato il benvenuto “all’interno del Parco – ha detto – ricordando che anche la pineta del Passetto, lo stesso monumento ai Caduti, le grotte, la falesia costituiscono il confine nord di questa area protetta che vuole essere un’opportunità, una risorsa per tutta Ancona e gli anconetani, e un patrimonio non solo da tutelare ma da valorizzare e da scoprire”.

Il programma de “Il Parco del Conero al Passetto” è cominciato alle 18 all’ascensore del Passetto con la presentazione della nuova cartellonistica informativa con la presenza anche dell’Assessore all’Ambiente Michele Polenta. Quindi il percorso fino ai laghetti dove un incontro formativo sull’Erpetofauna nel Parco (anfibi e rettili), e il punto informativo del Parco con il gazebo gestito con l’ausilio degli studenti del IIS Savoia Benincasa hanno attirato grandi e piccoli curiosi e attenti. Alle 19.30 al Bar “L’Ascensore del Passetto” è avvenuta la premiazione del contest “Apericonero”, aperitivo realizzato dagli studenti del IIS Einstein-Nebbia di Loreto in collaborazione con gli Albergatori della Riviera del Conero, Gin del Conero, Lanari, Moroder, Sauro Strologo prima che i “Via Verdi” facessero ballare Ancona.

