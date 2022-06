Ad Ancona si parla di sicurezza dei cittadini con i professionisti del settore

Enrico Porcellana, direttore Bu Elkron: «Cambiare musica, cambiare schema, migliorando il lavoro di tutti: il tour ci permette di incontrare i professionisti della sicurezza». Un vero e proprio truck sta attraversando l’Italia: oggi fa tappa presso Rematarlazzi

ANCONA – Un viaggio attraverso 25 tappe, 6 regioni italiane, in 5 settimane, con 1 truck personalizzato con 35 mq di ospitality: sono i numeri dell’ “Italy Truck Tour 2022” che terminerà a Torino il 22 luglio e oggi è ad Ancona presso la Rematarlazzi di via Girombelli Arnaldo 2.

La sicurezza è un bisogno fondamentale per la convivenza civile, ed è bene confrontarsi sul tema in maniera concreta e approfondita, proprio per tutelare al meglio la vita dei cittadini, delle famiglie, delle attività commerciali e produttive:

a questo proposito, Elkron ha organizzato l’“Italy Truck Tour 2022”, un vero e proprio viaggio nel mondo della sicurezza che permetterà di far conoscere nuove tecnologie e di far incontrare e dialogare al meglio i professionisti della sicurezza, distributori di materiale elettrico e installatori.

«Passione, esperienza, talento e competenza ci guidano tutt’oggi anche in un mercato complesso ed evoluto come quello attuale – afferma Enrico Porcellana, direttore Business Unit Elkron -. La tecnologia negli ultimi 5 anni ha avuto un’accelerazione esponenziale: con intraprendenza, creatività e senso di appartenenza vogliamo riaffermare i valori Elkron in un contesto evoluto e competitivo. Un dialogo costante con i professionisti del settore sicurezza caratterizza da sempre il nostro operato e sarà il punto di partenza dell’Italy Truck Tour 2022, che sarà supportato da importanti distributori del settore».

Elkron è un marchio storico nel settore della sicurezza, che nell’ultimo anno e mezzo si è impegnato fortemente nella progettazione e nello sviluppo di nuove soluzioni, tra cui i 2 sistemi ibridi antintrusione.

I prodotti Elkron sono strutturati infatti per offrire elevati standard di sicurezza: devono poter essere installati dai professionisti in maniera semplice e sicura, ma sono pensati per proteggere luoghi, beni e persone, facendo in modo che l’utente finale possa gestirli con immediatezza anche da remoto.

Si possono gestire funzioni di home automation come termoregolazione, controllo dei carichi e dei motori tapparella e di videoverifica con telecamera a bordo, capace di inviare foto o video in caso di allarme sull’app utente, che consente di attivare scenari, gestire aree ed escludere singoli dispositivi con comandi semplici e chiari: in pochi passaggi è possibile conoscere lo stato dei sensori, verificare eventuali condizioni di guasto e consultare lo storico degli eventi. L’utente può selezionare gli eventi di cui desidera ricevere notifiche push direttamente su dispositivo mobile o via e-mail.

Elkron e la sicurezza costituiscono un binomio imprescindibile dal lontano 1974, anno in cui nacque un nuovo modo di pensare alla tutela e alla salvaguardia delle persone e dei loro patrimoni.

Negli anni ’80 e ’90 Elkron si poteva annoverare tra i principali costruttori di sicurezza e di tecnologie avanzate, di sistemi di qualità e di integrazione di soluzioni, sia in Italia che all’estero in ambito antintrusione e antincendio.

E’ importante sottolineare che, in 48 anni di esperienza, Elkron ha ottenuto 14 marchi di qualità con ben 21 brevetti registrati e circa 1600 prodotti progettati e sviluppati, arrivando a 26 milioni di installazioni in oltre 30 nazioni nel mondo.

