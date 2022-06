A Numana il Legend Vermiglio per Sport nei Parchi con Simeoni e Metonyekpon

NUMANA – Sport nei Parchi – venerdì, primo luglio – aprirà l’Area Attrezzata nel Parco di Via Cavour di Numana. La gemma del turismo dall’anima pittoresca e balneare entra nella Palestra a cielo aperto di Sport e Salute (Società dello Stato per la promozione dello sport e dei sani stili di vita).

Il progetto, condiviso con ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) e con il Comune (attore e beneficiario), promuove il benessere attraverso il movimento nei giardini, nei parchi e nelle aree urbane. Un regalo ai cittadini per far praticare sport in natura gratuito e senza età.

Il presidente e AD di Sport e Salute Vito Cozzoli sottolinea lo spirito dell’idea: “la Società è sempre attenta ai territori perchè vuole favorire il diritto allo sport di tutti. Il progetto Sport nei Parchi aggiungerà valore all’idea che lo sport è e deve essere accessibile ad ogni area del Paese “.

A presentare Sport nei Parchi e dettagliare le modalità di utilizzo sarà il Legend di Sport e Salute Valerio Vermiglio – ex palleggiatore della nazionale e argento ai Giochi di Atene 2004, con il Sindaco Gianluigi Tombolini e Roberta Baudà – Segretaria Sport e Salute Marche – e un referente dell’ANCI Marche. E’ attesa una giornata memorabile e una cerimonia d’eccezione avvalorata da personaggi illustri dello sport come l’Olimpionica Sara Simeoni – ex altista italiana e medaglia d’Oro ai Giochi olimpici di Mosca 980 – e Charly Metonyekpon – Pugile e campione italiano di superleggeri.

La nuova Area Attrezzata entra anche nella community digitalizzata di Sport e Salute S.p.A. dove la tecnologia si fonde al verde degli spazi aperti per favorire l’equilibrio umano. I tutorial – uguali in tutta Italia – sono accessibili da QR Code posti su ogni singolo attrezzo e fruibili attraverso il proprio smartphone.

Attesi e invitati gli Enti, le Associazioni e le organizzazioni sul territorio che si occupano di sport e quelli che lo promuovono in modo trasversale come fattore educativo e formativo. Tutti insieme per fare sport e condividere i valori di una società consapevole e partecipata.

Sport nei Parchi continua… in costante movimento.

