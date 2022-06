A Fabriano i carabinieri hanno intensificato i controlli durante la notte

FABRIANO – Negli ultimi giorni i Carabinieri di Fabriano hanno effettuato una serie di controlli nelle ore serali e notturne nelle principali vie della città.

Un fabrianese di 30 anni all’alcol test aveva un valore superiore a 0.5 g/l, ma inferiore a 0.8 g/l. Per questo gli è stata ritirata la patente ed elevata una sanzione amministrativa.

Sempre nel corso dei controlli effettuati di notte due giovani neopatentati, all’etilometro, hanno riportato un valore di poco superiore a zero, (la normativa prevede il limite a zero in quanto hanno conseguito da poco tempo la patente), ma inferiore a 0.5 g/l. Ad entrambi gli automobilisti è stata fatta una contravvenzione da 168 euro.

Sempre nei giorni scorsi, è stato denunciato un trentenne del posto per oltraggio e minaccia a pubblico ufficiale. La pattuglia in servizio si trovava al parco comunale, in perlustrazione per il consueto controllo del territorio, quando ha ricevuto parole offensive, ad alta voce, dal giovane fabrianese. I militari, quindi, si sono avvicinati, hanno identificato l’uomo che, nel frattempo, continuava a profferire parole offensive nei confronti dei militari. Per questo motivo è stato denunciato per oltraggio e minaccia a pubblico ufficiale.

