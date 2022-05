Nasce “Il mangiastorie”, assaggi sul gusto italiano

ANCONA – Il Mangiastorie è un progetto, nato dalla passione e dalla professionalità dei videomakers marchigiani Bianca Pasquini e Davide Mancini, che propone una serie di video documentari promozionali del gusto italiano.

Una brillante sequenza di narrazioni per “assaggiare” i sapori autentici dell’Italia.

Un viaggio emozionante ed emozionale attraverso “Il bel paese ch’Appennin parte e ’l mar circonda e l’Alpe”. Un’intensa ricerca di luoghi, persone e frutti del territorio.

L’Italia non va visitata, va assaggiata. Niente come la cucina riesce a raccontare questo insolito Paese, una penisola stretta e lunga che da ogni inquadratura esprime diversità e originalità.

L’Italia del mare e della natura. L’Italia dell’arte e dell’innovazione. L’Italia della fantasia e delle mille identità. Chi si innamora del nostro paese ne riconosce il gusto, non la sola bellezza.

Creare equilibrio e armonia tra gusti, consistenze e colori diversi: nel piatto di un grande chef non può mancare il vezzo della genialità. Ogni ricetta è un percorso tra sensazioni anche molto contrastanti tra loro: dolce, acido, salato, croccante, setoso, luminoso, brillante…

L’Italia è proprio l’emblema di tutto questo. Una terra di contraddizioni dove, tra bellezza e ricchezza di territori disuguali, si armonizzano solide tradizioni e creatività contemporanea.

Da qui l’dea di un moderno cantastorie in grado di far assaggiare ad “avventori” provenienti da tutto il mondo questa ricetta unica e inimitabile.

Prima tappa? La nostra amata regione. Perché come scriveva Guido Piovene nel suo reportage Viaggio in Italia: “L’Italia, con i suoi paesaggi, è un distillato del mondo. Le Marche dell’Italia”.

Ogni video racconta un assaggio di Marche attraverso i tre ingredienti più importanti, l’unicità territorio, la qualità dei prodotti tipici e il genio di chi li trasforma in esperienze gastronomiche. Le Marche, regione “emergente” nel panorama turistico nazionale, garantiscono un ottimo vivaio di grandi chef, numerosi e variegati prodotti agroalimentari (conta 11 Presidi Slow Food) e incantevoli località tutte da scoprire.

Il viaggio del Mangiastorie inizia quindi con cinque importanti chef, uno per ogni provincia marchigiana:

• Daniele Patti, Chef del Ristorante Lo Scudiero di Pesaro

• Alessandro Rapisarda, Chef del Ristorante Casa Rapisarda di Numana

• Michele Biagiola, Chef del Ristorante Signore te ne ringrazi di Macerata

• Nikita Sergeev, Chef del Ristorante L’Arcade di Porto San Giorgio

• Daniele Citeroni, Chef dell’Osteria Ophis di Offida

Il Mangiastorie entra nell’esperienza di vita di ognuno di loro, esplorando la sfera eno-gastronomica del territorio, rivelando abbinamenti con i migliori prodotti agroalimentari, raccontando storie di popoli e tradizioni, luoghi meravigliosi e itinerari da percorrere. Il progetto è patrocinato dalla Regione Marche, Film Marche Comission, Fondazione Marche Cultura, Slow food Marche.

Siete pronti per partire? Destinazione Marche! O meglio, citando il nostro Mangiastorie: “Buon viaggio, buon appetito, buone Marche”

CREDITS / Scritto da: Bianca Pasquini – Iris lab

Regia: Davide Mancini – Studio Lux

Comunicazione e Marketing: mpm comunicazione

Ufficio Stampa: contenuticreativi

BIO / Bianca Pasquini

Bianca Pasquini è laureata in Sociologia all’Università degli Studi di Urbino e ha conseguito un Master in Mass Communication presso la Miami University negli Stati Uniti. Dopo aver collaborato alla produzione di “Invisibili” per Magnolia, nel 2004 entra a lavorare in Rai come assistente ai programmi, partecipando a numerose produzioni di Superquark e RAI Educational. Dal 2010 Bianca gestisce con passione la sua attività di fotografa specializzandosi nel ritratto fotografico e nella food-photography.

Davide Mancini

Inseguendo la sua passione per la musica, Davide Mancini inizia a girare dei videoclip musicali e da subito capisce che il video è il mezzo artistico con il quale riesce ad esprimere al meglio le sue doti. In 20 anni d’esperienza è autore e regista di innumerevoli produzioni video sviluppando principalmente la sua professionalità nel settore musicale e documentaristico. Il suo lavoro lo ha portato in ogni angolo del globo.

