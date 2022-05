L’Ospedaletto dei bambini approda allo Sperimentale con Vittoria

Sabato, alle ore 18, sarà proiettato – con il patrocinio del Movimento per la Vita – il lungometraggio della regista Giulia Merelli, tratto dall’omonimo libro della scrittrice anconetana Giorgia Coppari

di MASSIMO CORTESE

ANCONA – Sabato prossimo 7 maggio, alle ore 18, al Teatro Sperimentale di Ancona approda Vittoria, il lungometraggio della regista Giulia Merelli, tratto dall’omonimo libro della scrittrice anconetana Giorgia Coppari.

Si tratta della proiezione di un monologo cinematografico, con protagonista una ragazzina di dieci anni nata prematura che ripercorre la sua breve esistenza, a partire dal periodo trascorso in Terapia Intensiva Neonatale.

Il lungometraggio è ispirato alla vicenda della nipotina della scrittrice, nata prematura di appena 600 grammi. La regia, l’adattamento e l’interpretazione sono dell’attrice Giulia Merelli, che per questa occasione riprodurrà parte del monologo in una esibizione dal vivo.

Desideriamo mettere in evidenza che il lungometraggio ed a maggior ragione il libro sono dei gesti di assoluta gratitudine verso la Terapia Intensiva Neonatale, meglio nota con l’acronimo TIN, che si pratica con successo presso l’Ospedale Salesi di Ancona.

Il Salesi, una struttura di eccellenza, di cui dobbiamo andare orgogliosi, per gli anconetani di una certa età è da sempre l’Ospedaletto dei bambini. Ebbene i bimbi nati immaturi vengono curati presso le incubatrici, naturalmente con tutti gli accorgimenti tecnici delle scoperte più recenti della medicina. Per esempio, la stimolazione acustica fatta con la voce della mamma aumenta lo sviluppo del bambino, che si trova a contatto con una voce amica.

La Terapia Intensiva Neonatale non è molto conosciuta, ma è buona cosa che l’intera comunità ne sia a conoscenza, prima di tutto perché nessuno deve essere lasciato solo nei momenti di difficoltà, ed in seconda battuta in quanto si tratta di una struttura sanitaria che merita di essere tutelata e conosciuta.

Lo spettacolo che andrà in scena al teatro Sperimentale è patrocinato dal locale Movimento per la vita che, in occasione della Festa della Mamma, ha inteso celebrare la vita con il lungometraggio. L’ingresso è libero e le eventuali offerte verranno devolute al Movimento per la vita.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.altrogiornalemarche.it