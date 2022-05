L’International Motor Days a luglio sul lungomare di Civitanova Marche

CIVITANOVA MARCHE – La settima edizione di International Motor Days Beach Edition si prepara per l’estate e scalda nuovamente i motori.

Dopo l’eccezionale successo riscontrato a Cortina con la Winter Edition, dall’1 al 3 luglio International Motor Days torna a far fuoco e fiamme in una location d’eccezione: il lungomare di Civitanova Marche, che vedrà per l’occasione un evento completamente gratuito per il pubblico. Si preannuncia dunque un’estate esplosiva, in pieno stile International Motor Days, con tantissime nuove attività, soprattutto in spiaggia e in acqua: ogni giorno spettacoli di motocross freestyle con la squadra capitanata da Alvaro Dal Farra, freestyle BMX con Alessandro Barbero, spettacoli di Jet Ski (moto d’acqua) e Flyboard (una particolare attrezzatura che permettere di compiere delle incredibili evoluzioni sull’acqua). All’interno del village saranno tantissime le attività continuative, che partiranno la mattina presto e termineranno la sera tardi: uscite in Sup all’alba, corsi di Yoga al mattino, escursioni off road con MTB elettriche con istruttori qualificati, esibizioni e show di Kitesurf, contest di Crossfit (con attrezzatura già installata in spiaggia), tornei di Paddle, gare di Pedalò (i cui proventi delle iscrizioni verranno totalmente devoluti in beneficenza) ed esibizioni di Hip Hop.

Spettacoli sensazionali, realizzati da professionisti che infuocheranno il pubblico come da sempre accade nelle nostre manifestazioni estive! Spazio anche agli irrinunciabili test drive, vero e proprio simbolo di International Motor Days: tutti potranno infatti salire a bordo degli ultimi modelli Jeep, Alfa Romeo e Harley Davidson.

Non solo: ci sarà, infatti, anche la possibilità di provare in anteprima il brivido della nuova Alfa Romeo Tonale, messa a disposizione dal brand Alfa Romeo solo per International Motor Days! Senza dimenticare l’adrenalina del Truck Jeep: uno spazio espositivo Jeep di 1200 metri quadri, dotato di due pareti led, una Wall Box per ricaricare i SUV Jeep 4xe e, soprattutto, un ponte alto nove metri e dotato di bascula con una pendenza di 45°.

In questa configurazione sarà possibile, esclusivamente con gli istruttori Jeep, vivere le emozioni della guida off road, affrontare prove come il twist e verificare le capacità dei veicoli. Per tutto il giorno, poi, dal palco centrale verrà trasmessa musica mentre la sera si susseguiranno numerosi DJ Set con special guest. Una nuovissima area food & beverage, con bar Forst, bar Redbull, Street Food e cucina di alta qualità, verrà messa a disposizione dei visitatori per l’intera durata della manifestazione. Senza dimenticare un occhio di riguardo per la salvaguardia dell’ambiente e le sue esigenze, un tema da sempre estremamente importante per l’organizzazione di International Motor Days: energia pulita e mezzi elettrici di nuova generazione, per una concezione di movimento che guarda al futuro.

