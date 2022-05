Due persone bloccate dal maltempo in un canalone, soccorse dai Vigili del fuoco

FIASTRA – I Vigili del fuoco sono intervenuti nel pomeriggio, in località Lame Rosse, nel territorio comunale di Fiastra, in provincia di Macerata, per soccorrere due persone che, a causa del maltempo, non riuscivano più a risalire lungo un canalone in cui erano andati a fare un’escursione.

La squadra dei Vigili del fuoco di Camerino in collaborazione con i colleghi della centrale VF di Macerata ed il personale del Soccorso Alpino raggiungevano i due escursionisti i quali, successivamente, venivano portati in un luogo che fosse sicuro per la loro incolumità.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.altrogiornalemarche.it