Un fine settimana ricco di gare per la scherma marchigiana

ANCONA – Nel fine settimana appena trascorso le pedane del Palascherma di Ancona sono tornate ad animarsi con numerosi atleti giunti da tutte le Marche, per i Campionati Regionali Cadetti e Giovani di Fioretto e Spada.

La prima giornata è stata aperta dalla gara di Fioretto femminile categoria Cadetti (under 17), nella quale Claudia Rotella, del Club Scherma Jesi, ha conquistato il titolo di campionessa regionale davanti alla seconda classificata Giulia Carlotti del Club Scherma Pesaro. Terzo posto ex aequo per Margherita Frulla del Club Scherma Jesi e Lucrezia Monti del Club Scherma Pesaro.

Nelle prove maschili di Spada, Tommaso Pensato del Club Scherma Recanati ha ottenuto il 1^ posto al Campionato Regionale cadetti. 2^ classificato Claudio Lupi del Club Scherma Pesaro e terzi pari merito gli atleti del Club Scherma Jesi Federico Barboni e Pietro Giuliano.

I colori del Club Scherma Jesi, invece, hanno monopolizzato il podio del Fioretto maschile cadetti con Francesco Cercaci che si è aggiudicato il titolo regionale, seguito al 2^ posto da Simone Santarelli e da Andrea Chiaramonti e Federico Greganti al terzo pari merito.

La gara di Spada femminile categoria cadetti, ha visto la vittoria di Asia Volpi del Fanum Fortunae Scherma su Alice Armezzani del Club Scherma Fabriano. Terzo posto per Sara Tonelli del Fanum Fortunae Scherma e Lisa Barraco del Club Scherma Jesi.

Nella giornata di domenica 3 aprile, Alice Gambitta del Club Scherma Ancona è diventata campionessa regionale di Fioretto femminile nella categoria giovani (under 20). Iscritta al medesimo club la seconda classificata Giada Pianella e terze le atlete, del Club Scherma Pesaro, Giulia Carlotti e Lucrezia Monti.

Jetmir Giacchetti del Club Scherma Jesi è campione regionale di Spada maschile categoria giovani, davanti a Federico Barboni del medesimo club. Terzi ex aequo Mattia Scarpetti del Fanum Fortunae Scherma e Tommaso Pensato del Club Scherma Recanati.

Primo posto nel Fioretto maschile giovani per Marco Proietti davanti a Federico Greganti del medesimo club. Terzi pari merito Luca Ceccolini del Club Scherma Pesaro e Simone Santarelli del Club Scherma Jesi.

Infine, nella gara Spada femminile giovani si è laureata campionessa regionale Alice Armezzani del Club Scherma Fabriano davanti a Sara Tonelli del Fanum Fortunae Scherma. Terze classificate Sara Lonigro del Club Scherma Pesaro e Giulia Francolini del Fanum Fortunae Scherma.

Gli atleti delle diverse categorie sono stati premiati dal presidente del Comitato FIS Marche Stefano Angeletti alla presenza, nella giornata di sabato, del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega allo sport Valentina Vezzali e dell’Istruttore tecnico della nazionale di fioretto femminile e Consigliere Nazionale FIS Giovanna Trillini.

Da segnalare anche i buoni risultati degli spadisti marchigiani che hanno partecipato alla 2^ Prova nazionale GPG di Piacenza. Nella prima giornata di gare di sabato mattina, Giovanni Renzi della Fanum Fortunae Scherma si è classificato 8^ nella categoria ragazzi Spada, non avendo centrato la semifinale per pochissime lunghezze. Nella categoria ragazze Spada, Virginia Ditommaso della Fanum Fortunae Scherma si è classifica 14^, mancando la diretta degli ottavi di finale per una sola stoccata. Un lusinghiero 9^ posto anche per Eleonora Gregori del Club Scherma Fabriano nella Spada categoria bambine.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.altrogiornalemarche.it