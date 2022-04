Un ferito nell’auto che si schianta contro un palo in ferro

ANCONA – Una persona è rimasta ferita oggi pomeriggio, alle 18,30, in un incidente stradale. Sul posto, in Via Pontelungo, ad Ancona, sono prontamente intervenuti i Vigili del fuoco.

Per cause in fase di accertamento la conducente di un’auto perdeva il controllo del mezzo e andava a sbattere contro un paletto in ferro che delimita la recinzione di un accesso privato.

La squadra di Ancona provvedeva alla messa in sicurezza dell’area dell’intervento, mentre i sanitari del 118 prestavano le cure necessarie ad un’occupante dell’auto il quale veniva trasportato al Pronto Soccorso dell’Ospedale anconetano di Torrette per accertamenti. Sul posto anche gli agenti della Polizia locale.

