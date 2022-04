“Saper usare bene la comunicazione è indispensabile per la crescita delle imprese”

A Osimo un interessante convegno organizzato da Confartigianato Ancona – Pesaro e Urbino

OSIMO – È stato intitolato “Phygital marketing. Micro e piccole imprese tra online e offline” il terzo appuntamento organizzato dalla Confartigianato Imprese Ancona – Pesaro e Urbino nell’ambito del percorso di ascolto del territorio che porterà al XVI Congresso dell’Associazione e che si è tenuto a Palazzo Campana di Osimo.

Al centro del confronto, di fronte ad oltre 100 presenti tra cui molte autorità politiche e militari, i cambiamenti nelle modalità di comunicare e fare marketing nelle micro e piccole imprese, l’ evoluzione ancora in corso e come possa essere affrontata e sfruttata al meglio l’accelerazione impressa dalla pandemia all’uso degli strumenti digitali, l’integrazione tra i canali tradizionali di marketing e quelli digitali con il ritorno alla normalità e agli eventi in presenza.

Tra i relatori del convegno il prof. Gabriele Micozzi, docente dell’Università Politecnica delle Marche che ha illustrato i dati dell’area territoriale di Osimo dove, a fronte di una popolazione in costante crescita, il numero delle imprese è sceso sensibilmente. Il professor Micozzi ha poi illustrato alcune best practices nella comunicazione digitale. Il giornalista Maurizio Socci ha dedicato, invece, un focus al delicato tema della responsabilità sociale nella comunicazione.

“La situazione è molto complessa, ma con occasioni come questa vogliamo aiutare le imprese a guardare avanti e a rafforzarsi sui mercati”, ha detto Graziano Sabbatini, Presidente di Confartigianato Imprese Ancona – Pesaro e Urbino. “Ci siamo e continueremo ad esserci e a fare squadra con i nostri associati”.

“La pandemia ha accelerato quello che sarebbe avvenuto in tempi molto più lunghi e ha cambiato in maniera irreversibile le persone e l’economia, la produzione di beni, ma anche di servizi, il mercato del lavoro, i canali tradizionali di vendita e di comunicazione”, ha detto Marco Pierpaoli, segretario di Confartigianato Imprese Ancona – Pesaro e Urbino. “Come Associazione siamo attenti alle dinamiche che coinvolgono le aziende e anche con iniziative come questo convegno vogliamo rafforzarne le competenze. Le imprese anche puntando su comunicazione e marketing possono crescere ed essere più competitive. Cerchiamo di dare risposte concrete anche con la scuola per Imprenditori e per Imprenditori Young, con il progetto, nato oltre 15 anni fa,“Fare impresa” e con il Digital Innovation Hub Marche con il quale accompagniamo le micro e piccole imprese nella scelta delle opportunità più adatte tra quelle offerte dall’evoluzione digitale 4.0, con attività di informazione, formazione, intermediazione”.

