Ne “L’ultimo siriano” di Omar Youssef Souleimane una storia ambientata sulla Primavera araba

di TIBERIO CRIVELLARO

Tra venti di guerra che soffiano dirompenti in Ucraina, con altri fuochi sparsi in altri paesi in Africa e altri conflitti est-orientali, meno sotto l’occhio dei riflettori, oppressi da altri Premier della “garrota”, nonostante le stragi, le brutalità, esistono ancora refoli di poesia a portare ancora qualche speranza presso gli umani di “cattiva volontà”.

Tematica affine ne “L’ultimo siriano” (E/O Edizioni) del giovane giornalista e poeta siriano Omar Youssef Souleimane. Narra una storia ambientata su “La primavera araba” la quale, a partire dal 2011, ha versato sangue fraterno in molti Paesi del Nord-Africa e nel Medio Oriente. In Siria, particolarmente, la repressione fu assai violenta. Il regime del presidente-dittatore Bachar al Assad calpestava la democrazia e i giovani dissidenti protagonisti delle manifestazioni organizzate sopra tutto a Danasco e Aleppo. Fioccavano arresti, torture e uccisioni.

Tra i giovani coinvolti si alternano le vicende di Joséphine, Youssef, Khalil e Rashid portatori di messaggi pro-democrazia che saranno tra i perseguitati. Rashid studia medicina e Joséphine sogna di diventare avocatessa per i diritti umani…”Nel marzo del 2011, partecipando alla prima manifestazione a Damasco, Youssef aveva avuto l’impressione che il grido di libertà lanciato contro il regime di Al-Assad, dopo 40 anni si silenzio e paura fosse un miracolo più grosso di quello del Profeta”…”Ha deciso di cambiare nome in José-phine.

Non solo per la sua ammirazione verso Joséphine Baker. Ma anche perché significava: colei che riunisce. Abita a Damasco da tre anni, da quando ha lasciato la casa dei genitori sulla costa, per andare a imparare l’inglese…Per lei Damasco era un mondo nuovo in cui respirare”…Khalil è stato il primo a unirsi a Joséphine; se c’è lei è pronto a stare giorni interi senza dormire per organizzare una manifestazione”…Intanto Youssef e Mohammed vivono un contrastante rapporto omosessuale; tra i due, Sarah compagna-fidanzata di Youssef.

La soluzione delicata avrà un suo epilogo a fine racconto. Questi giovani saranno continuamente perseguitati. La polizia e la milizia di Assad, che hanno potere di vita o di morte sugli insorti, arriveranno anche a bombardare le zone ribelli facendo strage di civili. Intanto i nostri giovani protagonisti rischiano di essere schiacciati nel panorama insanguinato dove vivono. Crollerà il loro sogno di pacifismo e quello di una stabile democrazia? Tra i tanti attivisti fatti fuori dal potere siriano pochi si salveranno attraverso la fuga, l’esilio. L’aspro romanzo di Omar Youssef, sul filo di una cruda narrazione poetica ci rimanda alla nostra libreria preferita a sapere come finirà. La spontaneità dell’autore fa pensare di essere stato lui stesso uno dei protagonista in questa storia.

