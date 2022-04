La Festa della Liberazione nei ricordi dello scrittore Paolo Emilio Comandini

di PAOLO MONTANARI

PESARO – Anche quest’ anno si celebra il 25 Aprile Festa della Liberazione del Paese. Tante celebrazioni anche in provincia di Pesaro e Urbino. Ma vogliamo ricordare tramite uno scrittore, Paolo Emilio Comandini, quegli anni accompagnati da una guida di prestigio, ROWENA COLES, gia “Consulate Helper” del Consolato Britannico di Milano.

Due sono i romanzi storici che Comandini, per 50 anni avvocato, ha scritto per ricordare la sua infanzia, la famiglia, la guerra e la liberazione.

Il primo romanzo dal titolo LA GRANDE CASA TRA L’ VIII ARMY E LA X ARMEE ed Quattroventi, é stato definito dal prof Gennaro Sasso, ordinario di filosofia teoretica nell’Università La Sapienza di Roma, un libro di ricordi, ” che non avrebbe potuto scriverlo in questa forma se la sua memoria di giovinetto, non si fosse via via nutrita di quel che egli apprese quando, messosi a frugare fra vecchie carte familiari di quegli anni, vide ricomporsi come tanti fotogrammi i giorni lontani dell’ inverno 1944.

Vicende che visse con la sua famiglia pesarese nella vecchia villa di Carpineto in Romagna. E si perché la longeva famiglia Comandini con una lunga tradizione forense visse sempre ai confini, in terra Marcoromagnola, nel Cesenate. Personaggi familiari ma anche amicizie con soldati inglesi salvati in seguito a Pesaro da militanti di Liberazione Nazionale.

E Comandini ricorda nel suo romanzo anche altri luoghi in cui si dovette rifugiare, CARTOCETO, “IN CUI SI SENTIVA LA GUERRA CON I CANNONI DA MAROTTA”.

Eppure nella narrazione di Comandini la guerra non viene vista come un dramma, ma assume in micro storie anche aspetti di solidarietà. Nel suo secondo romanzo storico POLVERE DA SPARO, Comandini sembra evocare uno scenario esclusivo di guerra. ” La Polvere da Sparo, ha sottolineato ROWENA COLES, era immangiabile per il piccolo Paolo Emilio. Un termine di guerra che si associa ad uno alimentare” l autore da bambino respira un’ aria di incertezza e di precarietà.

I titoli riportati all’ inizio di ogni capitolo, raccontano cronologicamente lo scenario politico postbellico: le continue trattative fra gli alleati, la divisione dei territori appena liberati dalla occupazione nazista, la paura permanente di altre guerre e della bomba atomica e le incertezze della situazione politica nazionale italiana.

Una apparente normalità per i bambini di fronte alla guerra. “Spesso, scrive Comandini, le cassette militari, che contenevano residui bellici, servivano per giocare con tesori misteriosi” .

Ed in questi giorni riflettendo con l autore sui bambini ucraini e la guerra, ha constatato situazioni drammatiche, veri capovolgimenti per cui i bambini portati nei bunker rifugi, perdono la loro innocenza e la guerra viene vista dal lontano 1945 ad oggi, con immagini spesso sovrapposte: due realtà che non si potranno cancellare.

