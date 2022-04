Gli anni folli della velocità, prima nazionale a Osimo del film girato tra Ancona e Senigallia

OSIMO – Dopo aver fatto incetta di premi e di presentazioni ai Festival nazionali e internazionali Gli anni folli della velocità – Vite straordinarie con Marco Di Stefano e Elena Schiavoni, è pronto per la sua prima nazionale in programma domenica 24 aprile, alle ore 21.15, al Teatro La Nuova Fenice di Osimo.

Un film di Gabriele Ogiva e Federica Biondi. Un viaggio romantico negli ambienti delle corse automobilistiche degli anni ’50; un documentario emozionante che racconta – attraverso gli occhi di un bambino – la necessità di un popolo di tornare alla vita e celebrarla dopo gli anni bui della seconda guerra mondiale.

Un ritrovamento fortuito di pellicole in 8 mm in una soffitta e un certosino lavoro di ricerca storica hanno spinto Gabriele Ogiva a mettere insieme e in ordine tutti i pezzi del passato di una famiglia e di creare un racconto inedito in un film tenero e commovente.

Girato tra Ancona e Senigallia il film racconta un viaggio affascinante in un periodo in cui i piloti sembravano indifferenti al futuro, alla vita, alla morte, e questo atteggiamento era la loro peculiarità. In fondo avevano vinto la partita più importante, quella della guerra. Quindi sfidare curve, salite e discese alla massima velocità non era ritenuto poi cosi rischioso. La velocità l’avevano nel sangue, come un sogno ancestrale. Erano incoscienti e per questo considerati eroi.

PREVENDITA BIGLIETTI PALCO O PLATEA https://www.vivaticket.com/it/biglietto/gli-anni-folli-della-velocita/179020

I PREMI

Bellaria Film Festival 2021: Concorso Bei Doc

Los Angeles – Italia 2021: Docu is Beautiful

BCT – Festival Nazionale del Cinema e della Televisione 2021

Social World Film Festival 2021

International Motor Film Awards 2021: Best Nomination Doc

Cortintelvi 2021: Miglior Documentario

Caorle Film Festival 2021

Sguardi Altrove 2021

Monza Film Fest 2021: Honorable Mention

CortoDino Festival 2021

Matera Sport Film Festival 2021

75 Festival Internazionale del Cinema di Salerno 2021: Miglior Documentario

HIIFF – Heart International Italian Film Festival 2021

Capri, Hollywood Film Festival 2021

