Continuano le truffe online, cinque persone denunciate dai carabinieri

ANCONA – I carabinieri della Compagnia di Ancona, al termine di un’attività d’indagine, hanno denunciato in stato di libertà per il reato di truffa cinque persone, tutte residenti in altre province, di cui quattro gravate da precedenti di polizia.

In tre distinti casi, le persone denunciate, con la medesima tecnica, simulando di voler procedere all’acquisto di alcuni beni posti in vendita su di un sito internet specializzato, in realtà con artifizi e raggiri, sono riusciti a farsi accreditare cospicue somme di denaro dalle ignare vittime.

In un caso, per l’acquisto simulato di un casco da moto, il truffatore si è fatto accreditare la somma di 964 euro; in un altro, per l’acquisto simulato di una valigia da moto BMW, due truffatori si sono fatti accreditare la somma di 1.472 euro; in un altro caso ancora, il truffatore si è fatto accreditare dall’ignara vittima la somma di 736 euro, per l’acquisto simulato di mobilio vario. In un’altra circostanza, il truffatore scoperto dai Carabinieri, aveva contattato telefonicamente la vittima – titolare di una rivendita di sali e tabacchi – e, qualificandosi come un dipendente della Società Lottomatica, era riuscito a farsi accreditare sulla propria carta postepay la somma di 5.894 euro.

