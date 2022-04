Ancos Confartigianato ha contribuito a donare un pulmino alla casa alloggio Il Focolare di Ancona

ANCONA – Si è tradotto in un importante contributo alla realizzazione e all’ adeguamento di un veicolo per il trasporto disabili donato alla casa alloggio “Il Focolare” di Ancona , il sostegno dell’ANCoS Confartigianato Ancona – Pesaro e Urbino che tramite i suoi soci aderisce alla raccolta fondi del 5xmille.

Il mezzo che sarà particolarmente utile alla struttura nata nel 2002 per ospitare persone in HIV/AIDS e gestita dall’Associazione Opere Caritative Francescane Onlus, è stato consegnato in occasione del 20° Anniversario della morte di P. Silvano Simoncini fondatore della casa alloggio. Dopo la Santa Messa, il veicolo è stato benedetto da Mons. Angelo Spina Arcivescovo di Ancona- Osimo.

Presenti alla cerimonia Giordano Giampaoletti, responsabile ANCoS e Simone Giampieri Ministro Provinciale della Provincia Picena San Giacomo della Marca dei Frati Minori.

Il contributo di ANCoS ha voluto essere un modo per confermare la vicinanza e l’impegno dell’Associazione e dei soci alla comunità, cercando di dare risposte a quelli che sono i bisogni in campo sociale, sanitario e sportivo.

Marco Pierpaoli, Segretario di Confartigianato Ancona – Pesaro e Urbino, ha ribadito la volontà di mantenere un rapporto di dialogo e collaborazione con quanti operano in prima linea accanto a chi è in difficoltà e come l’Associazione Opere Caritative Francescane Onlus sia uno straordinario esempio di questo.

Ancora una volta, i fondi donati grazie al 5xmille all’ANCoS, tornano sul territorio trasformati in servizi utili alla comunità, soprattutto alle persone più fragili e bisognose. L’impegno del sistema Confartigianato Persone con ANCoS non si ferma come non si era fermato neppure nei mesi dell’emergenza pandemica, durante i quale si erano diradati gli appuntamenti in presenza, ma erano aumentate le iniziative on- line di formazione e informazione.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.altrogiornalemarche.it