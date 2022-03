Semirimorchio si sgancia, strada bloccata per alcune ore

ANCONA – Nel pomeriggio di oggi i Vigili del fuoco sono intervenuti – alle ore 17.45 – in via Enrico Mattei, ad Ancona, per recuperare un semirimorchio che si era sganciato dal trattore che lo stava trainando.

La squadra di Ancona, coadiuvata dall’autogru, ha provveduto ad alzare il semirimorchio con delle fasce specifiche, in modo tale che la motrice che lo trainava lo potesse riagganciare per far si che proseguisse la marcia. Non si segnalano persone coinvolte.

Durante l’intervento il traffico automobilistico è stato deviato su una sola corsia di marcia, a senso unico alternato.

Successivamente i Vigili del fuoco provvedevano a mettere in sicurezza l’area dell’intervento.

Sul posto sono anche intervenuti gli agenti della Polizia locale.

