Per il pugilato marchigiano è un momento veramente magico

di FRANCESCO FERRONI

ANCONA – Un momento veramente magico del pugilato marchigiano, soprattutto per quanto riguarda quello professionistico che da molti anni non dava soddisfazioni.

Ne abbiamo voluto parlare con il presidente della Boxe regionale, Luciano Romanella. “Vero – ci ha detto – due titoli nazionali in un sol giorno non lo avremmo mai neppure pensato. Ma è accaduto, ed il merito va alle nostre società che si stanno impegnando oltre ogni limite. Un plauso doveroso al Boxing Club di Castelfidardo ed alla Upa di Ancona i cui tecnici Andrea Gabbanelli, Daniele Marra e Marco Cappellini che hanno saputo forgiare atleti della forza di Charly Metonyekpon e di Mattia Occhinero di cui oggi andiamo giustamente fieri. Non va dimenticato inoltre, sempre per restare in campo professionistico che abbiamo altri elementi che entro l’anno potrebbero imporsi in ambito nazionale.

“Unico neo negativo un articolo apparso su una testata qualificata in cui si contesta il verdetto che ha dato vincente il nostro Charly. Ora, da noi vige la libertà di espressione e lungi da me la volontà di non rispettarla, ma esprimersi in toni assertivi su un match visto in televisione e non dal vivo mi lascia alquanto perplesso. Al giornalista vorrei ricordare che l’arbitro era umbro, e la terna giudicante composta da un marchigiano, un emiliano romagnolo ed un toscano e, guarda caso, tutti e tre hanno visto vincitore il nostro pugile. Inoltre il giudice che, in teoria, avrebbe dovuto essere più vicino al campione uscente, ha dato ben sei punti di vantaggio allo sfidante.

“Forse, anzi sicuramente troppi, ma da questo a travisare i fatti ce ne corre. Consiglierei, la prossima volta, di venire a bordo ring, ospite mio personale, così che il suo giudizio possa avere delle basi credibili. Non è solo la mia opinione, ma comunemente accettata, quella che lo sport e soprattutto la boxe si comprenda molto meglio vista in loco piuttosto che da uno schermo”.

Su una testata qualificata è apparso un articolo in cui si contesta il verdetto che ha dato la vittoria a Charlemagne Metonyekpon ai danni di Arblin Kaba firmato da un giornalista, indubbiamente competente ma che, per sua ammissione, ha seguito il match dal piccolo schermo.

La questione non poteva passare sotto silenzio ed al proposito abbiamo sentito Andrea Gabbanelli, uno dei tecnici responsabili della preparazione del nuovo campione italiano. “Non comprendiamo – ci ha detto – le ragioni di questa polemica. Il verdetto è stato unanime, in loco non vi sono state contestazioni di sorta; la superiorità di Metonyekpon non è stata schiacciante ma sicuramente evidente. Due o forse anche tre punti a mio avviso c’erano ma quello che mi colpisce di più è il fatto di voler sentenziare come fatto acclarato che i tre giudici abbiano preso una solenne cantonata e che addirittura il verdetto doveva essere unanime dall’altra parte senza neppure essere stato a bordo ring.

“Ognuno ha il diritto della propria opinione ma a mio avviso chi scrive si deve basare su fatti o cose che ha avuto modo di appurare e non mi si dica che da una semplice trasmissione televisiva si possono trarre migliori impressioni che dal vivo. Comunque non sarà certo questo a rovinarci la soddisfazione di avere conquistato con il nostro Charly un titolo nazionale che da tempo aspettavamo. Soddisfazione ancora maggiore perché bissata dal successo di Mattia Occhinero che per evitare polemiche sui verdetti ha pensato bene di mettere out il suo avversario, la prossima volta cercheremo di farlo anche noi. Per ora le Marche battono l’Emilia Romagna per due a zero e sono pronte a rimettere la palla al centro”.

Abbiamo interpellato anche Marco Cappellini, tecnico di Mattia Occhinero, queste le sue parole : “Due anni in cui a Mattia riesce tutto facile, si muove bene sul ring, ha una padronanza del match perfetta, è veloce e riesce ad adeguarsi ad ogni avversario e ad individuare i suoi punti deboli. Poi, non certamente ultimo, ha sviluppato una potenza di pugno veramente notevole soprattutto in un peso come il suo. Fa tremendamente male e su questo abbiamo contato con risultati eccellenti: negli ultimi combattimenti non è mai andato oltre le tre riprese. Per ora ci godiamo la soddisfazione di avere portato dopo tanto tempo un titolo nella città di Ancona poi penseremo al futuro. Terremo i piedi saldamente ancorati al terreno, Mattia deve ancora crescere ma penso di non essere smentito se affermo che è sicuramente la speranza della categoria e che i suoi traguardi potrebbero spingersi anche oltre l’ambito nazionale. Ma questo appartiene al futuro ed avremo modo di rifletterci con calma e procedere con prudenza”.

