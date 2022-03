Nel centro storico di Fabriano intensificati i controlli anche con carabinieri in borghese

FABRIANO – Da venerdì sera è stato effettuato, anche nel corso della notte, un servizio straordinario di controlli nel centro e nella periferia di Fabriano contro i furti e lo spaccio.

Sono stati impiegati 12 militari della Compagnia di Fabriano (di cui due in borghese) e il cane antidroga dell’Unità Cinofila di Pesaro. Il controllo ha permesso di monitorare, a piedi, anche quelle vie più piccole, segnalate dai residenti. Militari, quindi, in via Le Conce, in tutta l’area del centro storico e in periferia.

Sono state identificate 56 persone, in prevalenza giovani. Tra i risultati si segnala che una donna del posto, di 34 anni, è stata denunciata per guida in stato di ebbrezza. Aveva un tasso alcolemico leggermente sopra quota 1 grammo su litro. Per lei anche il ritiro della patente, la sanzione e l’auto affidata a persona di fiducia. Un giovane neopatentato, invece, è stato multato (168 euro) in quanto l’etilometro ha dato un valore sotto 0.5 g/l e non zero come da normativa per coloro che hanno ottenuto la patente da meno di tre anni.

Sempre nel corso del servizio straordinario è stata notata una macchina, chiusa a chiave, che era andata a sbattere contro il palo dell’illuminazione. Nessuna traccia del guidatore nelle vicinanze. I carabinieri sono risaliti al proprietario e hanno raggiunto l’abitazione del giovane 27enne di Fabriano. Dopo aver appurato che era in buona salute e non necessitava di ricorrere alle cure mediche, hanno elevato una contravvenzione per “fuga dopo incidente con solo danni a cose” che comporta anche la decurtazione di 10 punti di patente.

