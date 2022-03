“Nel carcere di Pesaro nuova aggressione agli agenti della Polizia penitenziaria”

Il parlamentare della Lega Luca Paolini che sabato sarà in visita nella struttura si riserva di presentare una interrogazione alla ministra Cartabia

PESARO – “Ennesima aggressione di un detenuto straniero ad agenti della polizia penitenziaria al carcere di Pesaro: domani (sabato 12 marzo) mi recherò al carcere di Villa Fastiggi per portare solidarietà agli agenti aggrediti e vedere di persona quale è l’attuale situazione nel penitenziario. Mi riservo di presentare una interrogazione alla Ministra Cartabia sui fatti accaduti e su quel che si intenda fare per evitare che si ripetano”.

Lo dichiara l’onorevole Luca Paolini (nella foto) della Lega che sottolinea come, a suo avviso, le principali cause di simili episodi, in tutti i penitenziari, sono tre.

“Il personale della Polizia Penitenziaria, sul piano numerico, anagrafico e formativo è insufficiente – spiega – Meno evidente, ma non meno incidente una certa, progressiva, strisciante delegittimazione – per non dire criminalizzazione del Corpo da parte di settori della politica, della stampa, della magistratura e della stessa amministrazione che tendono ad enfatizzare le “colpe” del personale e minimizzare quelle di taluni detenuti, in particolare stranieri – continua l’onorevole leghista – Si distinguono per il sistematico rifiuto delle regole del percorso rieducativo, per le provocazioni, gli atteggiamenti di continua sfida al personale stesso e per le reazioni sproporzionate e violente nei confronti degli agenti, su cui incombono sempre le minacce di denunce, non di rado strumentali o intimidatorie o false – di intimidazioni e danneggiamenti alle cose. Infine, ed è forse la causa più grave – aggiunge l’onorevole fanese – c’è la sostanziale assenza di conseguenze vere, serie, concrete e tempestive per chi aggredisce gli agenti. Le pene minacciate, nella stragrande maggioranza dei casi, arriveranno, sempre che arrivino, dopo 6/7 anni, quando magari il detenuto sarà stato scarcerato o tornato al suo paese, e resteranno, dunque, quasi sempre, puramente teoriche. Tale situazione – conclude Paolini – non contribuisce a creare un minimo di deterrenza dal compiere certi atti, ma, al contrario, incentivano in taluni detenuti un certo senso di “sfida a costo zero” alle istituzioni, che talora serve anche ad affermare o rafforzare il “prestigio” dell’aggressore all’interno del carcere nei confronti degli altri detenuti”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.altrogiornalemarche.it