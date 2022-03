Mismatch nel mercato del lavoro: ecco il “Talent Day”

Fipe-Confcommercio Marche Centrali organizza Il 21 marzo un momento di confronto sul tema. Massimiliano Polacco: “Con il Tday vogliamo favorire l’incontro tra imprenditori e candidati”

ANCONA – Il mismatch nel mercato del lavoro, che ormai da anni continua ad ampliarsi, è uno dei problemi emergenti anche per le imprese del Terziario di mercato che riscontrano difficoltà crescenti nella ricerca di personale formato ed adeguato per le proprie attività.

La questione del divario tra domanda e offerta è un tema particolarmente sentito da Confcommercio Marche Centrali che ha deciso di organizzare un momento di confronto tra candidati e imprenditori, di tutte le Marche, del mondo della Somministrazione, della Ristorazione e del Turismo mettendo in campo uno strumento per ridurre il gap tra le parti. La giornata prende il nome di ‘Talent day’ con l’idea di partire proprio dalle aspirazioni e dalle passioni dei candidati che si troveranno in una sorta di piazza del lavoro, assieme ai rappresentanti delle aziende, allestita in una struttura appositamente dedicata all’evento posta di fronte la sede direzionale Confcommercio Marche Centrali di Ancona.

L’iniziativa si terrà lunedì 21 marzo prossimo a partirà dalle ore 9.00 ed avrà un ricco programma che si protrarrà fino al pomeriggio. La mattina sarà dedicata soprattutto alla formazione con una serie di interventi istituzionali e di imprenditori mentre il pomeriggio sarà dedicato principalmente alle aziende e alla conoscenza delle dinamiche più importanti del mondo imprenditoriale.

Tra gli interventi previsti da sottolineare la testimonianza che verrà portata dal Presidente Fipe Confcommercio Marche Centrali, nonché chef stellato, Moreno Cedroni che descriverà il progetto, di rilevanza nazionale, inerente la certificazione delle competenze, un progetto fortemente voluto dallo stesso Cedroni. Durante l’evento ci saranno anche dei desk delle imprese, dove i candidati potranno presentarsi e realizzare dei colloqui, e un punto informativo con esperti del settore recruiting per analizzare in modo gratuito i curricula e dare suggerimenti concreti su come migliorarli e renderli più accattivanti per il mercato del lavoro.

“Il ‘Talent Day’ Fipe Confcommercio Marche Centrali – spiega il Dg Confcommercio Marche Centrali e Marche prof.Massimiliano Polacco –, è una piazza del lavoro dove un bar, un ristorante o un pubblico esercizio possono incontrare giovani talenti da assumere per creare quelle sinergie tra chi forma e chi impara per avviare una appassionante esperienza professionale e di vita nel settore. L’evento è stato organizzato per favorire queste dinamiche con l’idea di superare le tante difficoltà che le nostre imprese incontrano nel reperire personale formato per le loro esigenze”. L’obiettivo è dunque costruire il mercato del lavoro del futuro per la ristorazione, la caffetteria, l’intrattenimento e il turismo anche attraverso il racconto del lavoro nelle imprese.

Per essere competitivi nel mercato odierno non basta solo seguire le proprie passioni ma bisogna essere specializzati e il ‘Talent Day’ Fipe Confcommercio Marche Centrali è un’occasione per dare una forma alle proprie attitudini. Sono due le modalità di adesione all’iniziativa sia per i candidati che per le imprese: registrazione sul sito talentdayfipe.it o contattando questi numeri telefonici: 071-2291544 o 071-2291535.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.altrogiornalemarche.it