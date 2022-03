Giovane badante deruba l’anziana che assiste, scoperta e denunciata dai carabinieri

FABRIANO – I carabinieri della Compagnia di Fabriano hanno denunciato per furto una donna di 22 anni, nata in Africa e residente in città, con regolare permesso di soggiorno, di professione badante.

La donna avrebbe rubato gioielli e monili d’oro appartenenti all’anziana 90enne fabrianese che seguiva giornalmente proprio come badante. E’ stata l’anziana signora a rendersi conto che, nell’ultimo periodo, stavano scomparendo dal cassetto alcuni gioielli d’oro, sia di valore economico, sia affettivo, tanto che ha confidato alla figlia questo sospetto.

Da un primo controllo dei familiari non c’erano più la fede, un anello, una collana, un bracciale, un orologio, un crocifisso. La figlia non riuscendo a comprendere chi poteva essere entrato in casa per rubare quell’oro decide così di confidarsi con un’amica: una donna che conosceva sia la badante, sia i familiari dell’anziana fabrianese.

L’amica, ignara di tutto, aveva in casa una serie di gioielli che, poco prima, le erano stati consegnati proprio dalla badante che non voleva tenerli nella propria abitazione per paura dei furti. Così la donna fa vedere alla figlia della novantenne i gioielli che la badante le aveva chiesto di conservare, momentaneamente, e scopre che si trattava di una parte di ciò che l’anziana non aveva più trovato in casa.

Sul posto arrivano i carabinieri di Fabriano per tutti gli accertamenti del caso. Dopo una serie di perquisizioni i militari accertano che quei gioielli erano stati presi dalla badante 22enne. E scoprono, inoltre, che altri erano stati venduti. I carabinieri riconsegnano così la refurtiva recuperata alla proprietaria. La ventiduenne badante è stata denunciata per furto.

