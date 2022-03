Francesco Merloni ha inaugurato il nuovo laboratorio di automazione 4.0 dell’Its di Fabriano

di DANIELE GATTUCCI

FABRIANO – A 4 mesi dall’inizio delle lezioni, l’ITS Fabriano, 25 gli iscritti alla prima classe e 9 i maturandi Tecnici Superiori, l’ing. Francesco Merloni, dopo un discorso, come sempre illuminato e lungimirante su questa istituzione scolastica che guarda al futuro, ha inaugurato la nuova sede e apre le porte dell’innovativo laboratorio didattico dedicato all’automazione industriale, realizzato con il sostegno della Fondazione Aristide Merloni.

Al taglio del nastro hanno preso parte, tra gli altri l’assessore Regionale al Lavoro, Stefano Aguzzi, la consigliera Chiara Biondi, il sindaco di Fabriano, Giancarlo Mariani dell’Ufficio Scolastico regionale, docenti e imprenditori delle imprese che hanno aderito a questo progetto definito dall’assessore Aguzzi “una soluzione formativa all’avanguardia con importanti e concreti riscontri nel territorio, nella regione e nel resto della nostra penisola. Una messa in campo di una struttura che serve ad orientare e trovare le figure su cui incanalare le risorse per dare risposte alle richieste occupazionali e lavorative”.

A coordinare i lavori e la cerimonia d’inaugurazione il prof. Giancarlo Marcelli, presidente dell’ITS Fabriano che nel corso dei saluti portati dal sindaco Santarelli “da qui partono le vere risposte formative e professionalizzanti di cui necessità Fabriano e non solo” ed ha chiesto l’intervento di alcuni imprenditori della cordata che sostiene l’ITS: Luigi Carboni e Roberto Girolamini.

Il presidente Marcelli e l’ing. Fioroni dell’ITS durante la presentazione hanno ricordare che la stretta collaborazione tra ITS Fabriano e la Fondazione Aristide Merloni è iniziata ormai un anno fa, con l’obiettivo di rispondere all’aumento della richiesta di tecnici specializzati da parte delle imprese del territorio.

La grande esperienza in ambito formativo dell’ITS Fabriano, che da oltre 10 anni diploma tecnici specializzati in ambito tecnologico, unita alla solida visione dell’Ing. Francesco Merloni, Presidente onorario del Gruppo Ariston e Presidente della Fondazione Aristide Merloni, si è concretizzata nello sviluppo di due percorsi formativi altamente focalizzati sulle tecnologie 4.0.

“A 4 mesi dall’inizio dei corsi per diventare “Tecnico superiore per la digitalizzazione industriale” e “Tecnico superiore per la sostenibilità e la digitalizzazione nell’edilizia” – ha spiegato Marcelli – è arrivato il momento di inaugurare ufficialmente la nuova sede dell’ITS Fabriano”.

Il taglio del nastro, come detto ha avuto luogo questa mattina, quando Giancarlo Marcelli, Presidente dell’ITS Fabriano, ha incontrerà l’Ing. Francesco Merloni e le principali cariche istituzionali locali per mostrare i frutti di questa produttiva collaborazione.

Per la prima volta in assoluto è stato possibile visitare l’innovativo laboratorio didattico dove i futuri tecnici sviluppano competenze nella programmazione, gestione e manutenzione di macchine e sistemi della “Fabbrica del futuro”. All’interno del nuovo laboratorio di automazione industriale gli studenti potranno incontrare i docenti e le imprese che sostengono la formazione e collaborano attivamente con l’ITS Fabriano, come Elettromatic, Marel, RDF Automazioni, RC Elettronica, CTF Automazioni e l’agenzia per il lavoro Synergie.

L’open day, inoltre è stata l’occasione per vedere in azione le tecnologie installate e incontrare alcuni dei fornitori, come Siemens e Omron, che aiuteranno a capire come la quarta rivoluzione industriale sta trasformando non solo il settore manifatturiero, ma l’intero sistema economico, politico e sociale.

“La didattica tecnico-pratica e il lavoro in squadra” ha rilevato Marcelli “permettono agli studenti di acquisire anche quell’autonomia professionale che le imprese del territorio ricercano in fase di assunzione”.

Nello specifico il laboratorio è composto da un’isola robotica e 24 postazioni didattiche di programmazione PLC e HMI, gestione moduli di azionamento asincroni e brushless, sensoristica tradizionale e avanzata. Apparecchiature e strumenti che gli studenti trovano nelle aziende durante lo stage o al momento del loro ingresso nel mondo del lavoro. Al tempo stesso, il laboratorio diventa una risorsa per le aziende del territorio nella formazione e nell’aggiornamento tecnico dei propri dipendenti”.

“In questo modo – sono parole dell’ing. Merloni – l’ITS Fabriano diventa la Scuola delle Imprese, dove gli studenti imparano il mestiere sul campo e le imprese formano ad hoc i loro tecnici specializzati.”

Sempre nel pomeriggio del 12 marzo, si è tenuto l’Open Day, aperto a famiglie, studenti e chiunque voglia esplorare il mondo della formazione tecnica post diploma offerto dall’ITS Fabriano.

Dalle 15 alle 18 è stato possibile visitare le aule, richiedere informazioni e procedere con la preiscrizione al biennio 2022/2024.

