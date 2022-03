Confcommercio Marche Nord: “E’ molto positivo il bilancio del Talent Day”

Proseguirà la collaborazione con gli Istituti Alberghieri. Coinvolti 200 studenti

PESARO – Circa 200 studenti coinvolti, la volontà di dare continuità e rafforzare la collaborazione: è molto positivo il bilancio dei due incontri promossi da Confcommercio Marche Nord presso l’Istituto Alberghiero Santa Marta di Pesaro, nell’ambito del progetto nazionale della Federazione Italiana Pubblici Esercizi ‘Talent Day’.

La Fipe ha scelto proprio Pesaro, grazie alle importanti iniziative di Confcommercio Marche Nord legate al mondo del lavoro e non solo, per la prima tappa del progetto finalizzato a facilitare l’incontro tra domanda e offerta, l’occupazione e la formazione. Il Talent Day Fipe è una piazza del lavoro dove un bar, un ristorante o un pubblico esercizio incontrano giovani talenti da assumere per creare quelle sinergie tra chi forma e chi impara per avviare una appassionante esperienza professionale e di vita nel settore.

Nel primo incontro lo staff di Confcommercio e gli imprenditori dei pubblici esercizi, della ristorazione e delle strutture ricettive, hanno incontrato le classi quarte, mentre nel secondo le quinte.

Il dirigente scolastico Roberto Franca ha aperto la mattinata: «Una proposta quella di Confcommercio alla quale abbiamo aderito molto volentieri. Appuntamenti stimolanti, l’occasione per gli studenti di incontrare il mondo del lavoro, valutare prospettive, guardare insieme concretamente al futuro».

«La Confcommercio – ha proseguito il Direttore generale Amerigo Varotti – è la più grande organizzazione europea nel mondo del turismo e del commercio. Ci occupiamo ormai da anni di promozione turistica. Prima del Covid il turismo era in forte crescita, con l’Italia in cima alla preferenze tra i Paesi da visitare. Un settore che crea occupazione ed è sostenibile. Le prospettive di lavoro e crescita ci sono tutte. C’è costantemente bisogno di figure professionali: nelle agenzie di viaggio, come tour operator, negli alberghi e nei ristoranti. Questo anche nella nostra provincia. Confcommercio come sempre farà la sua parte per favorire una maggiore occupazione e opportunità formative, per garantire l’applicazione dei contratti di lavoro così come sono stabiliti a livello nazionale, collaborando concretamente con voi».

Dopo l’intervento del presidente Angelo Serra, che ha raccontato la sua storia, partendo dalla sua prima esperienza lavorativa a 16 anni a Zurigo, quello di Mario Di Remigio, presidente dei ristoratori di Confcommercio: «Dalla ristorazione al settore alberghiero lavoro c’è. Avete la possibilità di crescere e fare esperienze. Servono volontà e passione».

Per Luciano Cecchini, presidente di Federalberghi Pesaro Urbino: «La pratica è fondamentale, senza vi troverete penalizzati. Tutti dobbiamo fare la nostra parte per agevolare l’ingresso di questi giovani nel mondo del lavoro».

Studenti che sembrano avere le idee piuttosto chiare sul loro futuro, come evidenziano i dati del sondaggio social lanciato dalla Confcommercio: «Questi due incontri – spiega il vicedirettore Agnese Trufelli, che ha coordinato l’iniziativa insieme a Davide Ippaso e Valentina Tonelli – sono la prima parte di un progetto che porteremo avanti, convinti della sua importanza. Stiamo contribuendo a formare le figure professionali e gli imprenditori del domani nel settore turistico e dei pubblici esercizi. Abbiamo infatti lanciato un sondaggio sul nostro canale Instagram, dal quale si evince che la maggior parte dei ragazzi, quasi il 60%, vuole diventare imprenditore o prima dipendente e successivamente intraprendere un’attività autonomamente. Confcommercio crede fortemente nella formazione e collaborerà concretamente con l’istituto alberghiero di Pesaro per formare queste figure professionali di cui tanto necessita il settore, stimolando il confronto, l’esperienza ed il contatto diretto con il mondo del lavoro».

