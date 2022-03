A Vallefoglia apre la prima filiale marchigiana di Work On Time, agenzia per il lavoro

VALLEFOGLIA – In piena zona produttiva, nel parco commerciale a Bottega di Vallefoglia, apre la sua prima Filiale marchigiana Work On Time, l’agenzia per il lavoro tutta italiana e con sede a Udine.

Un nuovo player locale che si aggiunge a quelli già presenti per aiutare aziende e candidati nell’incontro tra domanda e offerta di lavoro.

Work On Time è un’agenzia per il lavoro generalista che offre i servizi di lavoro in somministrazione a tempo determinato e indeterminato, ricerca e selezione del personale per inserimenti diretti in azienda oltre a percorsi formativi dedicati ai candidati sia occupati che in cerca di occupazione.

Nonostante la giovane presenza sul territorio, la filiale di Work On Time Vallefoglia conta già un elevato numero di lavoratori che svolgono ogni giorno la loro missione lavorativa presso le aziende clienti che hanno scelto Work On Time come partner per essere supportati con i servizi offerti in ambito HR.

GPaolo Bargnesi della Filiale Work On Time Vallefoglia presenta una prima situazione occupazionale del territorio in cui opera (vallate del Foglia, Metauro e Cesano), dalla quale si evince una chiara fotografia dello scenario occupazionale attuale.

“A differenza degli anni precedenti” – afferma Bargnesi – “tutti i settori ricorrono alle Agenzie per il lavoro per reclutare e selezionare il personale: legno e metalmeccanico la fanno da padrone” – continua – “ma anche i comparti che in passato erano maggiormente attrattivi, oggi fanno difficoltà a trovare candidati”.

“Se da un lato la difficoltà a reperire personale specializzato rappresenta sempre più spesso una criticità per le aziende clienti” – continua Bargnesi – “dall’altro offre un’opportunità in più alle candidature meno esperte grazie alla formazione durante la missione lavorativa, a cui sempre più imprese ricorrono sia con maestranze interne sia attraverso percorsi formativi ad hoc”.

La rapida crescita della nuova Filiale di Work On Time Vallefoglia si deve alla tempestiva risposta che ogni giorno viene data sia alle aziende che ai candidati, entrambi clienti importanti.

Il corretto e costante utilizzo dei social network, aggiunti ai portali dedicati e alle relazioni con il territorio, è diventato uno strumento essenziale e indispensabile per un reclutamento rapido, a cui fa seguito una selezione efficace in Filiale attraverso colloqui in presenza o on-line, a seconda delle normative previste dal periodo che stiamo attraversando.

In aggiunta, recentemente è stata stretta la partnership con una importante azienda del territorio che prevede il coinvolgimento degli Istituti Superiori per supportarli nell’orientamento al lavoro degli studenti. “Le relazioni concrete ed efficaci con il territorio” – conclude Bargnesi – “permettono di agevolare candidati e imprese”.

La nuova Filiale di Work On Time Vallefoglia si trova nella Frazione di Bottega, in Via Nazionale, all’interno del Parco Commerciale a fianco del supermercato Conad City, ed è aperta dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 18.00. I recapiti:

Telefono: 335.7107843 E-Mail: pesaro@work-ontime.it

