“Unire le forze migliori di Fabriano per un progetto di sviluppo e rinascita”

In vista delle elezioni amministrative presentata la “Coalizione democratica: insieme per costruire il futuro”

di DANIELE GATTUCCI

FABRIANO – “Abbiamo l’energia, le professionalità, le capacità, la visione per riuscire a dare a Fabriano la speranza di futuro. Un futuro che inizia già da oggi”.

Nella sala conferenze dell’Oratorio San Filippo Neri della Parrocchia della Misericordia, è stata presentato il progetto civico di “Coalizione Democratica” ed il suo candidato sindaco: l’avvocato Daniela Ghergo.

Unire le competenze, le forze migliori della citta per un progetto di sviluppo e rinascita del territorio fabrianese il mantra ripetuto, sin dall’inizio della conferenza stampa dall’avvocato Ghergo, in rappresentanza di “Fabriano Futura” che nelle scorse settimane si era proposta nel corso di uno specifico incontro in cui avevano preso la parole Fabio Biondi, Gabriele Comodi, Federico Grimaccia, Giovanni Luzi, Maura Nataloni, Riccardo Rossi, Marco Spuri, Lorenzo Vergnetta.

Per condivisione di valori su un ben preciso disegno di rinascita e sviluppo per Fabriano, composto “dalle forze migliori di questa città affinché diano il contributo di idee, esperienze e partecipazione a muovere dalla ricostruzione della macchina comunale la nuova la alleanza si è allargata al Partito Democratico, al Comitato “Possibile” e “Rinasci Fabriano”.

“In vista delle prossime elezioni amministrative del Comune di Fabriano per il 2022 – è stato detto – si è costituita la Coalizione Democratica, una nuova coalizione politica all’insegna della innovazione e progresso, la cui novità è rappresentata dalle due formazioni inedite dell’associazione civica ‘Progetto Fabriano’ e del comitato locale di ‘Possibile’ “Gemma Perchi”, sostenute dal gruppo ambientalista ‘Rinasci Fabriano’ e dal Partito Democratico Italiano”.

“La coalizione – è stato sottolineato – nasce da Progetto Fabriano, associazione civica che ha aggregato cittadini con competenze e con passione civica da mettere al servizio della città, i quali, di fronte al suo decadimento, si sono uniti per mettere a disposizione le proprie esperienze in un progetto di sviluppo per Fabriano”.

Altra indicazione è arrivata su: “Una associazione, quella di Progetto Fabriano, senza bandiere, trasversale, autonoma, aperta ai contributi propositivi di tutti coloro che hanno a cuore la città”.

A questo punto illustrato “il progetto civico di sviluppo innovativo nel quale Fabriano acquisterà”

“centralità: diventando capofila e riferimento dell’area interna, rivalutando le frazioni e facendo rete con gli altri comuni limitrofi” il primo punto. “Attrattività: valorizzando e favorendo lo spirito imprenditoriale, il patrimonio culturale e artistico, il brand della carta” il secondo. Terzo: “sarà una città digitalizzata e connessa, aperta all’innovazione sostenibile, attenta all’ambiente, alla natura e agli animali. Una città solidale e materna nei confronti delle fragilità, dei bambini, anziani, disabili. Una città che tornerà ad essere orgogliosa dei successi sportivi delle società che la animano, e in cui lo sport sarà anche uno strumento di crescita e inclusione sociale”.

Pertanto la chiosa fatta: “la qualità della vita tornerà ad essere una priorità, incrementando i servizi, soprattutto quelli sanitari. E nella quale l’amministrazione comunale sarà al fianco del cittadino, supportandolo e favorendone le iniziative”.

Altri elementi posti in risalto: “Un progetto volto a realizzare una buona amministrazione, che consentirà di ottenere l’obiettivo più ambizioso, quello di creare le condizioni affinchè i giovani che lasciano Fabriano per andare a studiare fuori, trovino poi le condizioni per tornare e arricchire la città con le esperienze apprese altrove – e ancora – nn piano di lavoro che l’associazione Progetto Fabriano ha ideato, individuando nella candidatura dell’avvocato Daniela Ghergo il profilo per farsene interprete”.

Poste queste basi si è entrati nei diversi moneti in cui sè costruita “Coalizione Democratica”.

“Intorno a questa idea di città si sono avvicinate e poi aggregate altre forze politiche che hanno aderito al progetto: i giovani di ‘Possibile’ che con entusiasmo, capacità e ideazione hanno lavorato sui punti programmatici; il gruppo di Rinasci Fabriano, di ispirazione ambientalista; il Partito Democratico, con la propria esperienza politica e la forza di valori storici. La condivisione di un progetto civico autonomo e trasversale, e del candidato civico che ne è espressione, da parte di altri gruppi politici, movimenti e partiti, rappresenta già una grande innovazione politica che fa di Fabriano un laboratorio politico per le modalità con le quali la candidatura e il progetto civico sono stati condivisi da altri soggetti politici”.

In chiusura di incontro è stato evidenziato: “Da oggi le componenti politiche di Coalizione Democratica lavoreranno insieme per dare un futuro di sviluppo alla città di Fabriano, per aprirla al mondo facendola uscire dall’isolamento, per creare le condizioni, con le competenze necessarie, affinchè ogni cittadino possa riappropriarsi dell’orgoglio di essere fabrianese. Rimanendo aperte alla collaborazione dei cittadini e alla convergenza programmatica delle altre forze che condivideranno lo spirito e il contenuto dei punti programmatici. Abbiamo l’energia, le professionalità, le capacità, la visione per riuscire a dare a Fabriano la speranza di futuro. Un futuro che inizia già da oggi».

