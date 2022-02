Stagione fredda con tante insidie per il nostro corpo: ecco come combatterle

La stagione fredda, si sa, non è mai tra le benvenute. Eppure, come tutte le altre nel corso dell’anno, è necessaria ed importante per il ciclo naturale. È in questo periodo che dobbiamo difenderci maggiormente proteggendo il nostro corpo e tutto l’organismo. Non solo coprendoci ad hoc, ma tutelando molti aspetti della nostra salute, anche quelli più delicati e ai quali, a volte, diamo poca importanza.

Da una parte è necessario difendere il sistema immunitario e le difese dell’organismo perché è grazie a loro che il fisico riesce a schermare malanni di stagione e attacchi dei virus, dall’altro anche aspetti prettamente fisici come la pelle, soprattutto del viso e del collo che sono, nella stagione fredda, di certo le parti più esposte.

Per tutelare in toto il nostro benessere dovremmo prestare attenzione a quello che viene chiamato “digital aging”, un fenomeno tipico del periodo più freddo che altro non è che l’invecchiamento digitale. Un fenomeno di stress precoce che riguarda la pelle e colpisce in modo unilaterale uomini e donne, di tutte le età, portando alla comparsa di rughe sul viso e sul collo che vengono favoriti dalla maggiore esposizione della pelle alle onde elettromagnetiche degli schermi.

Dal computer, allo smartphone fino ai tablet che oggi vengono usati in modo indistinto da tutte le fasce di età. Con la bella stagione si trascorre più tempo all’aria aperta, mentre con l’arrivo del freddo ci si rifugia in casa ed il tempo che si sta a contatto con i dispositivi aumenta sensibilmente. Così la luce blu emessa dagli schermi non fa altro che deteriorare le fibre di collagene, disidratando la pelle e restituendo un colorito spento.

Come aiutare dunque il fisico a proteggersi da queste insidie? Con gli integratori alimentari che grazie a specifiche formulazioni riescono ad agire in modo mirato su bisogni fisiologici come la protezione delle difese immunitarie e della pelle durante il periodo invernale. Gli integratori VitaVi, la tech company tutta Made in Italy, fanno proprio questo. Con una ricerca sempre mirata e l’uso di ingredienti ad alta biodisponibilità, la start-up riesce a creare prodotti che supportano il sistema immunitario e non solo.

Gli integratori di VitaVi si prendono cura anche della pelle agendo in modo mirato per migliorare l’elasticità e la struttura della cute, prevenendo la comparsa delle rughe, e, nello stesso tempo, si occupano anche di rafforzare unghie e capelli.

