Nuova truffa online ai danni di un fabrianese, denunciate due persone

FABRIANO – Cerca di inventarsi un lavoro, ma cade nella trappola della truffa online. Protagonista un 38enne di Fabriano, disoccupato, che recentemente ha letto un annuncio in un sito specializzato.

Alcuni esperti offrivano una consulenza per la realizzazione di un campo da Padel che sarebbe poi stato progettato in città. Il fabrianese, interessato, decide di provare a fare questo passo e versa 3mila euro di caparra per avviare l’iter per la consulenza e, successivamente, per la realizzazione vera e propria del campo da Padel. Dei titolari dell’annuncio, però, una volta riscossa la somma, nessuna traccia.

Il 38enne sporge denuncia presso i carabinieri di Fabriano che, dopo indagini informatiche, riescono ad individuare e denunciare i due soggetti: sono un 31enne di Piacenza e un 31enne nato in Perù e residente a Torino, già noti. Sono stati denunciati per truffa aggravata in concorso.

I Carabinieri della Stazione di Genga hanno invece denunciato, per guida in stato di ebbrezza, un 40enne di Genga che, nelle ore notturne, circolava con l’auto in paese con un tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l. Per lui denuncia, sanzione amministrativa, patente ritirata e auto affidata a persona di fiducia.

