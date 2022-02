Nelle Marche il Covid ha fatto altre dieci vittime

ANCONA – Nel primo giorno in cui le Marche sono tornate in zona arancione dal Servizio Sanità della Regione, arrivano notizie poco confortanti per quanto riguarda le nuove vittime causate dal Covid. Sono, purtroppo, dieci.

Si tratta di nove uomini ed una donna che abitavano ad Ascoli Piceno (88 anni), San Benedetto del Tronto (78 anni), Montottone (77 anni), San Giovanni in Matenano (78 anni), Sirolo (90 anni), Civitanova Marche (86 anni), Numana (75 anni), Manfredonia ( 78 anni), Montemarciano (87 anni) e Ancona (88 anni).

Tutto questo mentre i nuovi positivi (i dati si riferiscono agli accertamenti fatti domenica) sono 1.022. Così ripartiti territorialmente: 127 in provincia di Ascoli Piceno, 144 in provincia di Pesaro Urbino, 290 in provincia di Macerata, 338 in provincia di Ancona, 80 in provincia di Fermo, mentre 43 sono cittadini residenti fuori regione.

QUI SOTTO la situazione odierna:

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.altrogiornalemarche.it