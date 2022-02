La nuova dirigenza di Pesaro di Confesercenti incontra l’onorevole Alessia Morani

PESARO – Un confronto sui problemi delle imprese e una condivisione delle priorità da affrontare: questi i contenuti dell’incontro che si è svolto questa mattina nella sede Confesercenti di Pesaro tra l’Onorevole Alessia Morani e i responsabili provinciali dell’Associazione, il direttore Alessandro Ligurgo e il vicedirettore Umberto Baldassarri.

Confesercenti ha chiesto all’Onorevole di intercedere a livello nazionale sui temi ‘caldi’ per gli operatori: la necessità di sostegni economici alle imprese e di interventi urgenti sul caro energia, l’abolizione delle sanzioni nelle cartelle esattoriali, un prolungamento della moratoria nei confronti delle banche, una maggiore elasticità nei rapporti tra imprese ed Enti statali al fine di snellire la macchina burocratica che spesso ostacola la ripresa.

“Voglio ringraziare la dirigenza della Confesercenti – afferma l’Onorevole Morani – per l’utilissimo incontro in cui abbiamo focalizzato meglio le priorità per le nostre imprese. Metterò il massimo impegno per portare in parlamento le istanze del mondo delle piccole imprese che sono la colonna portante della nostra economia e che hanno enormemente sofferto a causa della pandemia”.

“Abbiamo trovato un’interlocutrice attenta alle problematiche del territorio – spiega Alessandro Ligurgo – e disponibile a farsi portavoce a livello nazionale delle difficoltà delle imprese e delle questioni che, come Associazione, siamo chiamati ogni giorno ad affrontare”.

L’incontro è stato anche l’occasione per presentare la nuova dirigenza provinciale di Confesercenti ed il nuovo corso dell’Associazione: “Stiamo rinforzando i nostri comparti per affrontare con sempre maggiore competenza i cambiamenti che il momento richiede –aggiunge Ligurgo- la presenza di figure istituzionali con le quali confrontarsi sui problemi e sulle prospettive è fondamentale, tanto più in questa fase nella quale dobbiamo correre e ripartire di slancio”.

Nella foto: da sinistra Umberto Baldassarri, Alessia Morani, Alessandro Ligurgo

