Il Pd: “Il superbonus nell’edilizia non diventi un boomerang per cittadini, professionisti ed imprese”

ANCONA – Il Partito Democratico si schiera al fianco dei cittadini e degli operatori che si sentono smarriti all’interno di una continua spirale di difficoltà che rischia di trasformare il bonus da un’opportunità ad un incubo.

“Occorre non arretrare di fronte ad una misura importante varata per spingere l’acceleratore su un settore che necessita un ammodernamento importante. Il comparto edilizio – si legge in un documento del Coordinamento dei segretari provinciali del Pd delle Marche – grazie al superbonus ha ricevuto un grande slancio e di certo è uno dei fattori trainanti della crescita economica del Paese.

“Ma questo non deve diventare una morsa insostenibile per le imprese che si sono imbattute nell’ingranaggio inceppato: dal decreto antifrode dello scorso novembre, che ha aumentato la burocrazia delle pratiche anche non legate al superbonus, passando per il nuovo prezzario nazionale atteso per i prossimi giorni, fino all’infausta misura del blocco della cessione del credito per più di una volta, si rischia di veder sfumare grandi investimenti per le imprese, che si ritrovano crediti fiscali non utilizzabili a fronte di spese già sostenute. Senza dimenticare l’esasperazione dei tecnici che hanno visto la procedure burocratiche via via complicarsi, con un rimescolamento continuo di carte sul tavolo, fino a diventare quasi una trappola mortale, con enormi responsabilità sulle spalle.

“Occorre agire subito e con trasparenza, colpendo sonoramente chi froda, ma agevolando realmente e non solo a parole chi utilizza onestamente il superbonus. Siamo convinti – conclude il Coordinamento dei segretari provinciali del Pd delle Marche – che questa misura sia attualmente il miglior volano per un vero rinnovo del patrimonio edilizio sia in termini di riqualificazione energetica, capace di produrre una tangibile migliore efficienza con conseguenti meno consumi, sia in termini di riqualificazione sismica, consentendo di avere una vera prevenzione per la salvaguardia delle vite umane in caso di terremoto”.

